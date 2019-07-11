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Ekrem İmamoğlu'nun görevi kime bırakacağı belli oldu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, yapacağı Anıtkabir ziyareti sırasında İBB Başkanlık makamını Hüseyin Aksu'ya bırakacak.

11 Temmuz 2019 Perşembe 22:48
Ekrem İmamoğlu'nun görevi kime bırakacağı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da seçilmesinin ardından ilk Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirecek. İmamoğlu'nun ziyareti sırasında görevi kime bırakacağı belli oldu.

Ziyaret programının belli olmasının ardından ise İmamoğlu’nun yerine İBB Başkanlık makamına kimin vekalet edeceği merak konusu olmuştu. Odatv'nin haberine göre İmamoğlu, Ankara ve Anıtkabir ziyareti süresince Meclis Üyesi Hüseyin Aksu’nun kendisinin yerine İBB Başkanlığına vekalet etmesi için görevlendirdi.

 

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 22:48
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Hüseyin Aksu
  4. Ekrem İmamoğlu

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