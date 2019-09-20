İmamoğlu'nun görevden aldığı isme, Başkan Erdoğan'dan kritik görev! Koltuğu oturduğu günden itibaren skandallarıyla gündemi meşgul eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden aldığı Ulaşım Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, Başkan Erdoğan tarafından DHMİ Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun görevden aldığı İBB Ulaşım Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Ayözen'le ilgili Cumhurbaşkanılığı kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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