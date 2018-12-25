Ekrem İmamoğlu'nun esir kampı! 1 başkan yardımcısıyla 8 müdürü...

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan ve 2014 yerel seçimlerle Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’nı kazanan Ekrem İmamoğlu’nun ilk icraatı emekçileri işten atmak oldu. Birim müdürlerini işten çıkaramayınca çare olarak onları sürgüne göndermekte bulan İmamoğlu, AK Partili Yusuf Uzun döneminde belediyenin farklı birimlerinde görev yapan Başkan Yardımcısı Efrahim Yeşil, Özel Kalem Madara Suat Göztaşı, Destek Hizmetleri Müdürü Muhittin Doğanay, Fen İşleri Müdürü Erol Özmen, Sağlık İşleri Müdürü Coşkun Kaya, Teftiş Kurulu Müdürü Mustafa Vanlıoğlu, Temizlik İşleri Müdürü İsmail Orak, Mali Hizmetler Müdürü Oğuz Pamukçu, Yazı İşleri Müdürü Hakan Kaya'yı sürgüne gönderdi.

Barakada farelerle yaşam

İşe dönüş davalarını kazanan isimlerin aynı görevlerde işe dönüşleri ise mümkün olmadı. Müdürlere kâğıt, kalem gibi kırtasiye malzemeleri verilmezken, tuvaletlere tuvalet kâğıdın bile konmaması modern işkence yöntemi olarak algılandı.

Görev yerlerinde malzeme yok

Kızağa alınan başkan yardımcısı ve müdürlerin sürgüne gönderildiği tamirhane olarak kullanılan baraka benzeri belediye hizmet binasının tuvaletinin pislikten geçilmediği görülüyor. Belediyenin tamirhanesi olan mekanda tuvaletlerde fareler cirit atıyor.

Çatısı akan tuvaletin tamiratını da yaptırmayan CHP'li İmamoğlu, insanlık dışı muameleye tabi tuttuğu kamu görevlilerine adeta kan kusturdu. Barakada telefon dâhil hiçbir iletişim aracı hatta kırtasiye malzemesi bile yok. (Akşam)