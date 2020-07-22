İmamoğlu’nun elle tutulur bir hizmeti yok

İşte görüyorsunuz, İBB Başkanı İmamoğlu adeta bir siyaset cambazı gibi kendinden gayet emin olarak 2023’te yapılması gereken milletvekili ve Başkanlık seçiminin daha önce yapılabilir düşünceleri içersinde açıklamalar yapıyor. İstanbul’a ve İstanbullulara seçimin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hâlâ gözle görülür elle tutulur, doğru dürüst bir hizmet sunamadı.

Hal böyleyken İmamoğlu, adım adım sanki bir erken Başkanlık seçimi varmış gibi gizliden gizliye hazırlık yapıyor..

Peki bir erken seçim olsa İmamoğlu halkın karşısına çıktığında acaba vatandaşlara ne söyleyecek. Herhalde 1 yıl önceki seçim mitinglerindeki gibi yine İstanbullulara ve Türkiye’ye, “her şey daha güzel olacak”, sloganlarını atacak değil..

O bir seferdi..

Bununla beraber İmamoğlu, İstanbul’a ve seçmenlerine yaptığı birçok yanlışlardan; örneğin “İstanbul’un yollarına tonlarca asfalt döktüm. Fakat birkaç kilometrelik hastanenin yolunu yapamadım” diyecek hali yok..

Ve yine “seçim öncesinde İstanbullulara pek çok vaatlerim vardı. Fakat yerine getiremedim” de diyemeyecek. En önemlisi de “Beylikdüzü’nde belediye başkanlığı sırasında İstanbul’un göbeği sayılacak yere Makarios’un heykelini çok paralar vererek diktirmiştim. Açılışını da Kılıçdaroğlu yapmıştı.” diyecek değildir..

Yine İmamoğlu, Atatürk’ün düşmanları sayılacak kadar PKK’ya yakın olan o günkü Diyarbakır HDP’li belediye başkanına, Atatürk’ün büyük boy çerçeveli resmini makamına gidip hediye etmişti.

Fakat Diyarbakır anaların yakınından geçtiği halde, Diyarbakır analarının ziyaretine gitmemişti.. Bunu seçmenlere söyleyecek hali de yok..

Ve yine İmamoğlu’nun yaptığı bir büyük yanlış da Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbegahının yakınından elleri arkasına bağlı vaziyette geçmesi İstanbul için Türkiye için maalesef unutulacak küçük bir hadise değil.

Bununla beraber Londra’da Fatih Sultan Mehmet Han’ın portresine yine büyük paralar ödeyerek satın alınmasının izahını yapması da akla mantığa hiç de uygun değil.

Yine maalesef şu günlerde Ayasofya olayından tutun, başta Libya, Suriye, Irak ayrıca Fransa, Yunanistan gibi devletler ile kritik günler orta yerde dururken bir bakıyorsun İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer; “İzmir’in kendi bayrağı olsun, İzmir’in kendi parası olsun” gibi sözlerle gündem oluyor.. CHP ve Millet ittifakı denen partiler bu çirkin olayın açıklamasını İzmir’e ve Türk milletine acaba nasıl yapabilecekler!.

Peki ülkemiz maazallah eğer zafiyet bir durumda olmuş olsaydı o zaman İzmir’in bayrağı bir başka bayrak, parası da tunç lirası mı? olacaktı?. Doğrusu insan hiç düşünmeden edemiyor. İşte CHP yönetimi maalesef yine böyle kaoslu ortamlardan hiç de rahatsız gözükmüyor.

Ve bu durumda CHP millet ittifakı ve İmamoğlu bilhassa telefonlara, internete bağımlı genç seçmenlerine herhalde çok güveniyor olmalılar ki, her gün içleri güçleri seçim olsun Erdoğan ve Ak Parti’nin işi bitsin der gibi adeta ülkeyi bir erken seçim havasına sokmak istiyorlar.

Oysa ki çok güvendikleri İBB Başkanı İmamoğlu’nun temel atma değil de, temel atmama törenleriyle ve İstanbul’a yapmadığı icraatları ile maalesef başta Haliç olmak üzere ve ayrıca yapılması gereken daha birçok işleri ya yapmıyor ya da yapılacak askıya alıyor.

Bu tavırlarıyla vatandaşlardan çok tepki toplayan İmamoğlu, kendinden emin bir şekilde, “onlar boş boş konuşup duruyorlar” diye cevap veriyor..

“Biz kendi işimize bakarız” cevapları ile gayet rahat tavırlar içersinde gözükmesi ise bize şunu sorduruyor: İmamoğlu acaba “1 yıl önceki gibi ben yine Eyüp Sultan’a gider, bir Yasin-i Şerif okurum sonra olmadı, seçimin son günlerine doğru bu sefer de gider, Ayasofya Camiisinin minaresinden birde ezan okurum, sonra bir bakmışsın sadece İstanbul değil CHP’den ülkenin milletvekilliğini, Cumhurbaşkanlığını da büyük bir oy farkıyla kazanmış olurum.” mu diyor? İşte İmamoğlu’nun böyle tatlı rüyaları gerçek olacak gibi gözükmüyor. Çünkü seçimler zamanında yani 2023 yılında yapılacak.