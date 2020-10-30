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Gündem İmamoğlu’nun dernek ikiyüzlülüğü
Gündem

İmamoğlu’nun dernek ikiyüzlülüğü

Öğrenci derneklerinin İBB ile olan protokollerine “peşkeş” iftirasıyla son veren CHP’li İBB, yandaş TSYD’ye Levent’teki on milyonlarca liralık tesisi 16 yıllığına tahsis etti!

Yeniakit Publisher
2020-10-30 09:36:00 -
İmamoğlu’nun dernek ikiyüzlülüğü

İstanbul’un yerel idaresini ele geçiren CHP, Fatih’in emaneti olan şehri ikiyüzlülük çukuruna saplamaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Türgev, Tügva, Hoca Ahmet Yesevi gibi dernek ve vakıflarla protokollerini “bir avuç insanın rantı” diyerek iptal eden CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun, Levent’teki İBB’ye ait havuzlu arazide konuşlanan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ile protokolü yenilediği ortaya çıktı.

İstanbullunun arazisi 

İBB ile Spor Yazarları Derneği arasında yapılan yeni protokolle Beşiktaş ilçesi Levent mahallesindeki havuzlu arazinin 2036’ya kadar TSYD’ye tahsis ettiği belirlendi. İBB’nin Spor Yazarları Derneği ile protokol yenilemesi kapsamında hiçbir ekstra talepte bulunmadığı kaydedildi. ‘Ultralüks’ tahsis protokolünde yalnızca kira artırımı yapıldığı bildirildi.

İBB açıklama yapamadı

İBB’nin dernek-vakıf ayrımcılığıyla ilgili görüşmek istediğimiz İBB Sözcüsü Murat Ongun, görüşme taleplerimizi geri çevirdi. TSYD Organizasyon Koordinatörü Birgül Pullukçu ise tahsis işlemlerini doğrulayarak, hem İBB hem TSYD’de yönetim değişikliği olduğu için protokolün yenilendiğini ve sadece kira artırımı yapıldığını söyledi. Bedrettin Dalan döneminden bu yana Levent semtindeki İBB arazisinde faaliyetlerini sürdüren TSYD, İmamoğlu ile yapılan yeni protokolle birlikte İstanbul’un en kıymetli bölgesindeki hükümranlığını devam ettirme imkanı buldu.

İmamoğlu’na şükran

İBB’ye ait lüks arazinin 16 yıllık kullanım hakkını ele geçiren Spor Yazarları Derneği, yayınladığı mesajda CHP’li İmamoğlu’na teşekkür ederek şu sözlere yer verdi: “Levent’te kiracısı olduğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile aramızdaki pürüz geçtiğimiz hafta içinde yapılan anlaşmayla tamamen giderilmiştir. TSYD 2036 yılına kadar Levent’tedir. Bu süreçte gösterdiği yakın ilgiden ötürü İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na şükranlarımızı sunarız.”


Yeni Akit Gazetesi
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