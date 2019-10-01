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İmamoğlu'nun depreme çözümü pes dedirttti

İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok ev, okul, işyeri, üst geçit ve yollarda çeşitli hasarlar meydana geldi. Seçildiği günden bu yana birçok skandal eyleme imza atan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise deprem çatlaklarını güçlendirmek yerine sıvayla kapatmaya çalıştı.

01 Ekim 2019 Salı 14:56

İstanbul'da meydana gelen ve merkez üssü Silivri olan 5.8 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Bir çok ev, okul, işyeriyle birlikte üst geçitler ve yollarda da çeşitli hasarlar meydana geldi.

Son seçimlerde 'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla İstanbul'un yönetimine gelen ama geldiği günden bu yana halkı zamlarla bezdiren, 26 Eylül'deki deprem sonrası AFAD'ı yeterli toplanma alanları yok diyerek eleştiren CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üst geçitlerde ve yollarda meydana gelen hasarları tamir etmek ve güçlendirmek yerine sıvayla üstünü kapattı.

Vatandaş tepki gösterdi

İstanbul diken üstünde. 26 Eylül'deki 5.8 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ederken meydana gelen hasarın tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hükümet ev ve işyerlerinde meydana gelen hasarlarla ilgilenirken Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise yollarda üst geçitlerde meydana gelen hasarı sıvayla kapatmaya çalışıyor.

Bir sürücünün kameraya aldığı görüntüde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin deprem sonrası oluşan çatlakları sıvayla kapattığı görülüyor. Görüntüyü kaydeden sürücü ise "Depremden dolayı çatlakları sıvayla kapatıyor İBB, güçlendirme yapmıyor. Bravo İmamoğlu" sözleriyle tepkisini dile getiriyor.

 

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 14:56
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. CHP
  4. deprem

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