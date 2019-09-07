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Beton Ekrem'in öğrencilere burs vaadi de yalan oldu! Vatandaşa şok cevap

Gençlerin umudu üzerinden oy devşiren Ekrem İmamoğlu'nun öğrencilere burs vaadi de çürüdü. Oğlu için İBB'den burs isteyen bir vatandaşa, 'üniversite öğrencilerine burs yardımı yapılamamaktadır' cevabı verildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 08:32
Beton Ekrem'in öğrencilere burs vaadi de yalan oldu! Vatandaşa şok cevap

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 75 bin üniversite öğrencisine aylık 400 TL karşılıksız burs verme vaadi de yalan oldu.

Emekli bir babanın üniversitede okuyan oğlu için İmamoğlu'nun 75 bin öğrenciye 400 TL burs vaadi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan burs talep etti. Maddi açıdan zor durumda olan baba belediyeden aldığı cevapla şok oldu.

İBB, burs başvurusu yapan babaya, 'Belediyemize burs amaçlı yapmış olduğunuz başvurunuz değerlendirilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin 20 Kasım 2008 tarihinde aldığı karar doğrultusunda belediyeler mevcut durumda üniversite öğrencilerine eğitim (burs) yardımı yapamamaktadır' yanıtını verdi.

Erdoğan'ın hizmetini seçim vaadi yapmıştı

Erdoğan'ın yıllar önce başlattığı hizmeti seçim vaadi olarak kullanan İmamoğlu bu vaadini de eline yüzüne bulaştırdı.

CHP’nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanan ve Ekrem İmamoğlu tarafından seçim vaadi yapılan öğrenci bursları ilk olarak Erdoğan tarafından başlatılmıştı. 1994- 2004 eğitim-öğretim yılları arasında 312 bin 600 öğrenciye 47 milyon 741 bin 800 TL burs verildi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 08:32
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. öğrenci zam
  4. üniversite

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