İmamoğlu'nun Bağcılar ziyaretleri

İSTANBUL (AA) - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Çözümleriyle, çareleriyle sürece dair en çok sözümüz Bağcılar gibi ilçelerde olacak. Güngören de bunların biri. Gerçekten küçük bir alana sıkışmış büyük bir nüfus var. Bütün rakamlarıyla beraber gerçekten burada hemşehrilerimize gerçekten çare bulunamamış." dedi.

İmamoğlu, Bağcılar Kamyon Kamyonet Otobüs Minibüs ve Şoförler Esnaf Odası'nı ziyaret ederek, üyelerin yerel seçimlerde desteklerini istedi.

Bağcılar'ın önemli bir ilçe olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, "Biz İstanbul'a şu gözle bakıyoruz. Bağcılar'ın sorununu çözdüğümüz gün, İstanbul dünyanın en güzel kenti olacak. Bağcılar'da kendini kenara köşeye itilmiş olarak gören her vatandaşın derdi bizim de derdimiz." diye konuştu.

İmamoğlu, başta Bağcılar olmak üzere birçok ilçede mutsuzluk düzeyinin çok yüksek olduğunu belirterek, özellikle gençlerde büyük sorunlar olduğunu kaydetti.

İlçede işsizlik, güvenlik gibi alanlarda ciddi sorunlar olduğunu ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim en önemli çalışma alanımız. Çözümleriyle, çareleriyle sürece dair en çok sözümüz Bağcılar gibi ilçelerde olacak. Güngören de bunların biri. Gerçekten küçük bir alana sıkışmış büyük bir nüfus var. Bütün rakamlarıyla beraber gerçekten burada hemşehrilerimize çare bulunamamış. Esnaf kavramıyla da sorunlu. Sorunları siz bizden daha iyi bilirsiniz. Bugünkü kriz ortamı insanları en fazla buralarda etkiliyor. Dolayısıyla 800 bini aşmış nüfusu kayıtlı mülteci sayısı 50 bine yaklaşmış ilçede soruların da büyük yoğunluk yaşadığı ilçedir."

Bağcılar Kamyon Kamyonet Otobüs Minibüs ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Nuhoğlu ise vatandaşların İmamoğlu'ndan hizmet beklediğini belirterek, seçimlerde mahcup olmayacaklarını söyledi.

İmamoğlu'nun kendilerinin sorunlarını dinleyeceğini aktaran Nuhoğlu, "Ekrem Bey'le 1994'ten beri dostluğum var. Sevdiğim bir arkadaşım. Beylikdüzü'nde aday oldu. Orada da çalıştık. Şimdiki çalışmamız İstanbul genelinde olacak. Hepinizden rica ediyorum. Sadece sizin oyunuz değil, eşinizin dostunuz da oyu önemli." diye konuştu.

İmamoğlu, Nuhoğlu ile görüşmesinin ardından şoför esnafıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Bağcılar Kamyon Kamyonet Otobüs Minibüs ve Şoförler Esnaf Odası ziyaretinde İmamoğlu'na İYİ Parti üyeleri de eşlik etti.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu daha sonra Bağcılar'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

İmamoğlu, Bağcılar Meydanı'nda seçim çalışmaları yürüten AK Parti seçmen noktasını da ziyaret ederek başarılar diledi.

- İmamoğlu'ndan İSTOÇ'a ziyaret

İmamoğlu, İSTOÇ Ticaret Merkezi Başkanı Nahit Kemalbay ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

İSTOÇ'un İstanbul için çok önemli bir merkez olduğunu dile getiren İmamoğlu, "İSTOÇ'un varlığı, kuruluşu ve konumlanması son derece önemli. Buradaki üye sayısı hem de istihdam sayısı itibarıyla kentin önemli bir parçası. Devamında gelişen diğer alanlarla beraber İstanbul'un ticaret merkezlerinden birisidir İSTOÇ. Boyutunu değerlendirmemiz ve konuşmamız İstanbul'un şehir hedefleri açısından nasıl bir konumlandırma yapılacağı hususunda bilgi paylaşımı yapmak bizim için önemli." görüşünü dile getirdi.

İmamoğlu, ziyaretinde Kemalbay'a "Sivas Milli Mücadelenin 108 Günü" adlı kitabı hediye etti.