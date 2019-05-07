Ekrem İmamoğlu’nun adı “Fırıldak Ekrem”e çıktı

Nural Alpoğlu yeniakit.com.tr

Kişilik özellikleri yönünden sık sık Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na benzetilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, YSK konusunda yaptığı açıklamalarla herkesin kafasını karıştırdı. Mazbata sürecinde yaptığı konuşmalarda tek güvendiği kurumun YSK olduğunu söyleyen İmamoğlu, seçimlerin iptal edilmesi sonrası YSK’yı ihanetle suçladı.

Adı “Fırıldak Ekrem”e çıktı

31 Mart seçimlerinin hemen ardından “mazbatamıverin” diyerek YSK ile ilgili açıklamalarında “YSK benim güvendiğim tek kurum, sonuna kadar güveniyorum. Sıkı bir şekilde takip ediyorum.” ifadelerini kullanan Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimlerini yenileme kararı sonrası YSK’yı yerden yere vurdu. İptal kararı sonrası İmamoğlu’nun "YSK'yı kınıyorum, ihanet içinde olabilirler" açıklamasına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, İmamoğlu’nu “fırıldak” olmakla eleştirdiler.

Bir öylesin bir böyle, hangi sözüne inanalım

Sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu’nun çelişkili açıklamalarına “Ekrem bir öylesin bir böyle. Fırıldak gibi dönüyorsun. Vaatlerin konusunda da aynı karakteri sergilemeyeceğine nasıl inanacağız.” diyerek tepki gösterdiler.