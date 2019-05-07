0553 313 94 23

Ekrem İmamoğlu’nun adı “Fırıldak Ekrem”e çıktı

YSK’nın kararıyla koltuğunu kaybeden CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun, mazbata almayı beklerken “güvenim tam” dediği Yüksek Seçim Kurulu’nu ihanetle suçlaması sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. İmamoğlu’nu takip eden sosyal medya kullanıcılar, “Ekrem bir öylesin bir böyle. Fırıldak gibi dönüyorsun. Vaatlerin konusunda da aynı karakteri sergilemeyeceğine nasıl inanacağız.” şeklinde mesajlar gönderdiler.

07 Mayıs 2019 Salı 19:16
Ekrem İmamoğlu’nun adı “Fırıldak Ekrem”e çıktı

 Nural Alpoğlu  yeniakit.com.tr 

Kişilik özellikleri yönünden sık sık Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na benzetilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, YSK konusunda yaptığı açıklamalarla herkesin kafasını karıştırdı. Mazbata sürecinde yaptığı konuşmalarda tek güvendiği kurumun YSK olduğunu söyleyen İmamoğlu, seçimlerin iptal edilmesi sonrası YSK’yı ihanetle suçladı.

Adı “Fırıldak Ekrem”e çıktı

31 Mart seçimlerinin hemen ardından “mazbatamıverin” diyerek YSK ile ilgili açıklamalarında “YSK benim güvendiğim tek kurum, sonuna kadar güveniyorum. Sıkı bir şekilde takip ediyorum.” ifadelerini kullanan Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimlerini yenileme kararı sonrası YSK’yı yerden yere vurdu. İptal kararı sonrası İmamoğlu’nun "YSK'yı kınıyorum, ihanet içinde olabilirler" açıklamasına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, İmamoğlu’nu “fırıldak” olmakla eleştirdiler.

Bir öylesin bir böyle, hangi sözüne inanalım

Sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu’nun çelişkili açıklamalarına “Ekrem bir öylesin bir böyle. Fırıldak gibi dönüyorsun. Vaatlerin konusunda da aynı karakteri sergilemeyeceğine nasıl inanacağız.” diyerek tepki gösterdiler.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 19:16
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. YSK
  4. CHP

YORUM YAZ

  • Melik Gazi TombulMelik Gazi Tombul1 sa önce
    Masa başı haber sallıyorsunuz.
  • KemalKemal1 sa önce
    Allah görür ey akit. Adamı karalamaya çalışıyorsunuz, bin ali seçimi alsaydı da ysk iptal etseydi ne yapardınız.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bakan Çavuşoğlu: 2. gemimizi de gönderiyoruz!
  1. Bakan Çavuşoğlu: 2. gemimizi de..
  2. Fransa'da rehine operasyonu
  3. Çavuşoğlu-Aydarbekov ortak basın..
  4. Edremit’te fırınlara Ramazan denetimi
  5. Avrupa borsaları "ticaret anlaşması"..
  6. Irak, ABD ve Çin ile 53 milyar..
  7. Abdullah Gül’e “Hoca” tepkisi: “367..
  8. Prof. Erdem uyardı: Gençlerimizi..
  9. Edremit TDİOSB Projesi kuruluş..
  10. Sınıfta porno film izlediği iddia..
  11. Aydın şehidini bağrına bastı
  12. Denizkonak Balıkçı Barınağı’nda, yüzde..
  13. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB..
  14. Premier Lig'de "sezonun teknik..
  15. Galatasaray Babel bombasını patlattı
  16. "ABD'nin yaptırımlarına rağmen AB ile..
  17. KKTC’de 4’lü koalisyon hükümetinde..
  18. Şehit Muammer Ateş’in cenazesi..
  19. Suudi Arabistan'dan "Katarlıların umre..
  20. Gazeteci Hasan Cemal’in yargılandığı..
  21. Otomobil karşı şeride uçtu; 4 kişi..
  22. İmamoğlu yandaşı Gezici Bergüzar..
  23. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
  24. Kars’ta kaybolan 12 yaşındaki çocuk..
  25. Fransa’da rehine krizi
  26. Sivasspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
  27. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "31..
  28. Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı..
  29. Eşinin baltayla öldürdüğü kadın..
  30. İşte Ekrem İmamoğlu'na destek veren..
Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu
Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu
Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
Kadir Mısıroğlu'na veda
Kadir Mısıroğlu'na veda
AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum

Günün Karikatürü

07 Mayıs 2019
PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul kararını açıkladı
PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul kararını açıkladı
ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak