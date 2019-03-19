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İmamoğlu’ndan sosyal medyadaki olumsuz yayınlara tepki

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim turu kapsamında geldiği Bayrampaşa’da, kendisi hakkında sosyal paylaşım platformu Youtube’da yayınlanan olumsuz videolara tepki göstererek, “Youtube kanalında beni kötülemek için milyonlarca lirayı harcıyorsunuz.

19 Mart 2019 Salı 17:14
İmamoğlu’ndan sosyal medyadaki olumsuz yayınlara tepki

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim turu kapsamında geldiği Bayrampaşa’da, kendisi hakkında sosyal paylaşım platformu Youtube’da yayınlanan olumsuz videolara tepki göstererek, “Youtube kanalında beni kötülemek için milyonlarca lirayı harcıyorsunuz. Bana demişlerdi ya bende soruyorum, ‘Kimin parasını kime harcıyorsun kardeşim.’ Bunlara itibar etmeyin” dedi.



31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa’da mahalle ziyaretlerinde bulunan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, esnafları ve bölge halkına ziyarette bulunduktan sonra Somuncu Baba mevki’ine gelerek halkla buluştu. Vatandaşların coşkulu bir şekilde karşıladığı İmamoğlu, halkla sohbet ederek onların sorunlarını dinledi. Burada toplanan vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini anlatarak seçime yönelik destek istedi.



“Ben bu şehirdeki 350 bin gencin Ekrem ağabeyi olmaya geliyorum”


Somuncu Baba’da halka hitap ederek gençlerle ilgili projelerini anlatan İmamoğlu, “Bilgisayar oyunun karşına gelerek oyun oynamayacağım. Benim oğullarım var o oyunları ben biliyorum. Gerekirse onu da oynarım da ama mevzu o değil.18-25 yaş arası gençlerin kuracağı küresel kent akademisi, modern kent enstitüsünde öğrenci gözüyle bakacağız. Onlara indirimli öğrenci kartı vereceğiz, iş bulana kadar. Herkes komşularına söylesin Bayrampaşa’nın gençleri, Ekrem ağabeylerine emanet. Bir mahallenin ağabeyi olmak öyle kolay iş değildir. Akıl danıştığımız kişilerdir. Ben bu şehirdeki 350 bin gencin Ekrem ağabeyi olmaya geliyorum” dedi.



“Otogarı ulaşımla bağlantılı yeni nesil üretim merkezi haline getireceğiz”


İstanbul Otogarıyla ilgili projesini anlatan İmamoğlu, “Temmuz ayında otogarın İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle olan sözleşmesi doluyor. Makul süre içerisinde iki büyük otopark projemiz var, bir tanesi Kurtköy’de, Hadımköy’de her ikisinin de inşaatına başlayacağız. Otogarı teknokent yapacağız. Yeni bir teknoloji merkezi haline getireceğiz. İstanbul’un göbeğinde ulaşımla bağlantılı, yeni nesil üretim merkezi haline getireceğiz, teknolojinin merkezi olacak” diye konuştu.



“Çocukların başarılı olmasın için tesisler yapacağız”


Bayrampaşa’ya nitelikli bir yaşam vaad ettiğini söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Bayrampaşa için nitelikli bir yaşam vaad ediyorum. Bayrampaşa’nın insanı kabiliyetlidir. Burası sporcu fabrikası, her branşta çok nitelikli sporcuları var. Son dönemde spor kulüplerine olan ilgisizlikleri çok farklı bir yere taşıyacağımın sözünü veriyorum. Buradaki güzel ailelerin çocukların başarılı olması için tesis yatırım yapacağız, sosyal alanlar zihinsel, fikirsel, bedensel gelişmelerine fırsat tanıyacağız” şeklinde konuştu.



“Youtube’de milyonlarca lirayı beni kötülemek için harcıyorlar”


Sosyal medya platformundan kendisiyle ilgilikötüleme kampanyası yürütüldüğünü belirterek tepki gösteren İmamoğlu, “Bazen bazı filmler gösteriyorlar, yalan yanlış, ne yazık ki kalp kıran. Bir tane Youtube kanalı var. Reklamda çıkıyorlar, pat diye önüne çıkıyormuş. Bizde reklam veriyoruz ama ben reklamı projelerimi anlatmak için veriyorum. Youtube kanalının adı ne yazık ki, ‘Büyük Türkiye’ benim vatanımın ismini kullanarak kudretli, güzel, başımın tacı vatanımın ismini kullanarak kanal kurmuşlar. Oradan kötü yayın yapıyorlar. Sözüm ona kötü iftira atıyorlar bana. Bir gün kızım dedi ki baba burada sen varsın ama seni kötü anlatıyor. Çizgi filmde bile reklamı çıkıyor, yani arkadaşlara sordum, dediler ki bir haftalık tahmini reklama harcadıkları para milyonlarca lira. Ya kurban olayım milyonlarca lirayı beni kötülemek için harcayacaksınız, falan filan. Bana demişlerdi ya bende soruyorum, ‘Kimin parasını kime harcıyorsun kardeşim’ dolayısıyla bunlara itibar etmeyin. Bunlar artçı depremler daha neler neler yapacaklar” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:14
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