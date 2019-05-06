İmamoğlu’ndan seçimin yenilenmesi kararına ilk tepki: ”Konuşacağız“
YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada ‘Konuşacağız” dedi.06 Mayıs 2019 Pazartesi 20:01
YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada ‘Konuşacağız” dedi.
İstanbul seçimlerinin iptal kararını Sultanbeyli’de duyan Ekrem İmamoğlu sorular üzerine “Konuşacağız” dedi. Ardından vatandaşlarla fotoğraf çektiren İmamoğlu iftar programına geçti.
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