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İmamoğlu’ndan Salacak Sahili için yayalaştırma projesi

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim turu kapsamında geldiği Üsküdar Meydanı’nda, Salacak Sahilinin yayalaştırma projesini anlatarak, “Üsküdar Meydandan Harem’e kadar olan kısmı yayaya açacak ve aynı zamanda Harem’de büyük bir otopark yaparak belki de İstanbul’un en güzel manzarasını insanların seyrettiği bir platform oluşturacağız” dedi.

22 Mart 2019 Cuma 20:48
İmamoğlu’ndan Salacak Sahili için yayalaştırma projesi

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim turu kapsamında geldiği Üsküdar Meydanı’nda, Salacak Sahilinin yayalaştırma projesini anlatarak, “Üsküdar Meydandan Harem’e kadar olan kısmı yayaya açacak ve aynı zamanda Harem’de büyük bir otopark yaparak belki de İstanbul’un en güzel manzarasını insanların seyrettiği bir platform oluşturacağız” dedi.


31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Üsküdar’da sürdüren Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Büyük Çamlıca Camii’nde kıldığı Cuma namazı sonrasında otobüse binerek ilçede seçim turu attı. İlçedeki birçok mahalleyi gezerek halkı selamlayan İmamoğlu, bazı noktalarda durarak vatandaşlarla kısa süreli sohbet etti. Seçim turu sonrasında eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Üsküdar Meydanı’na gelen Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, burada kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap etti.



İmamoğlu’ndan Salacak Sahili için yayalaştırma projesi


Üsküdar Meydan’da konuşma yapan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Üsküdar pırıl pırıl sükunetini koruyan, özellikle tam da bulunduğumuz bu noktada Harem’e kadar olan kısmı yaya açacak ve aynı zamanda Harem’de büyük bir otoparkı yaparak belki de İstanbul’un en güzel manzarasını insanların seyrettiği bir platform oluşturacağız. Denizi yani boğazı insanlarla buluşturacağımız araç trafiğini buradan kaldırarak, insanların gezinti haline getireceğiz. Festivallerin buluşmaların ve de İstanbul’un en güzel fotoğrafının çekildiği bu güzel alanı Üsküdar’a hediye edeceğiz” dedi.



“1 Nisan şimdiden hayırlı olsun”


Seçim konusunda iktidarın vatandaşları unuttuğunu söyleyen İmamoğlu, “Her konu da vatandaşı unuttular. Farkında mısınız? Sizin sorunlarınızı biz günde getirdik hatırladılar. Çocuk, gençler, kadınlar demeye başladılar. İktidar vaat vermez, iktidar yapar. Ama şu anda sanki bizim iktidarımızı kabul etmişler, sizi ikna etmeye çalışıyorlar. Ama bu güzel bir şey, seçilmeden bizim belediye başkanlığımızı kabul etmiş olmaları gerçekten güzel bir şey. Onun için 1 Nisan şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.



“Seçimi kazanınca ilk yönetim anlayışını değiştireceğim”


Sürekli olarak seçimi kazanınca ilk olarak neyi değiştireceksiniz diye soruların sorulduğunu kaydeden İmamoğlu, “Bana soru soruyorlar, diyorlar ki seçimi kazanınca ilk neyi değiştireceksiniz diye soruyorlar. Bende hep söylüyorum, yönetim anlayışını değiştireceğim. Partizanlığı bitireceğim. Parti hizmet için bir araçtır, ama partiyi kendi şirketin, belediyeyi de o şirketin malı görürsen orada sorun başlar. Biz ne diyoruz, kardeşim belediyeyi açacağız, insanların şeffaf bir şekilde sorunlarını çözen bir kurum haline getireceğiz” şeklinde konuştu.



“Caminin avlusunda cami içinde siyaset yapmak ayıptır yazıktır günahtır”


Büyük Çamlıca Camii’nde bazı vatandaşların PKK tepkisine ilişkin konuşan İmamoğlu, “Şu memlekette yaşayan insanlarız, ben sizin gözünüze bakarak geçmişte hangi partiye oy verdin diye ben size ayrımcılık yapabilir miyim, yakışır mı? Birisi diyor ki, bak bak HDP aday göstermedi, Ekrem İmamoğlu’nu destekliyor, dolayısıyla İmamoğlu terör örgütüyle ortak. Neye üzülüyorum söyleyeyim. Bugün ayıptır söylemesi cuma namazından sonra kurgulanmış birkaç insan benim yanımda terör örgütüne lanet okuyor, ya ben de okuyorum. Yani mesajı birkaç kişi almış, caminin avlusunda cami içinde siyaset yapmak ayıptır yazıktır günahtır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 20:48
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