İmamoğlu’ndan Kağıthane’de sürpriz ev ziyareti

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim turu için gittiği Kağıthane’de camdan, ‘seçilirseniz bizi unutursunuz’ diyen vatandaşı görünce yolunu çevirip evine misafir olarak çay içip sohbet etti. Gezi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik Kongre ve Kültür Merkezi eleştirisi de sorulan İmamoğlu, “Daha iyisini yapacağız. Biz daha iyisini yaptığımızda onları da parti kongrelerini yapmaya bekleriz” dedi.

31 Mart Yerel Seçim Çalışmalarını Kağıthane’de sürdüren Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ilçedeki kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluşmanın ardından Hamidiye Mahallesine geçerek esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Cadde üzerindeki esnafları tek tek gezen ve vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu ile esnaf ve vatandaşlar arasında birbirinden ilginç anlar yaşandı. İmamoğlu’nu karşılarında gören bazı vatandaşlar fotoğraf çektirmek için yanına yaklaşmaya çalışırken bazıları ise evinin camından el sallayıp destek verdi.

Camdan seslenen kadının evine sürpriz ziyaret

Esnaf gezisinin evinin camından izleyen Hanife ve kızı Kübra Bozkuş İmamoğlu’na, ‘Seçilirseniz tanımazsınız diyerek’ seslendi. Bunun üzerine el sallayan İmamoğlu, ailenin seslenişine karşılık olarak ‘Endişe duyma biz tanırız. Müsaade edersen geleyim kapıda söz vereyim sana olur mu? Kapıdan selam verelim sana’ dedi. Davet üzerine binaya giren İmamoğlu, Bozkuş ailesinin evine misafir oldu. Hanife Bozkuş İmamoğlu’nu kapıda karşılayarak çay ikramında bulundu. Aileyle sohbet eden İmamoğlu, Hanife Bozkuş’a, ‘Bu kartta benim cep telefonum var tam 25 yıllık, kartım sende dursun’ kendi şahsi kartvizitini verdi. Aile ile sohbet eden İmamoğlu, ‘insanlardan uzak, araya mesafe koyan insanlardan olmak istemiyoruz, işte budur ya biz çay içeceğiz sohbet edeceğiz nedir ya kurban olayım, bağırsan çağırsan ne olacak. Çayımızı içtik sohbet ettik, gerisi senin vicdanın, senin kararın. Biz anlatacağız sen dinleyeceksin onun ötesinde başka bir şey yok’ dedi. Çayını içen İmamoğlu, Hanife Bozkuş ve kızı Kübra Bozkuş’a teşekkür ederek evden ayrılıp gezisine devam etti.

“Biz daha iyisini yapacağız onları da parti kongrelerini yapmaya bekleriz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kültür ve Kongre Merkezi üzerinden kendisine yönelik sözleri hatırlatılan İmamoğlu, “AK Partili belediyelerde yok demedim, bazı gittiğim belediyelerde söyledim. Kütüphaneniz yok, kültür merkezinin yok dedim. Ama kreş konusunda haklıyım, özellikle Büyükşehir Belediyesinin sınıfta kaldığını söylüyoruz zaten. Bırakın benim söylediğimi sayın Yıldırım bile her mahalleye kreş açacağız dedi. Varsa niye açacağız desin, demek ki yok. Ama biz açacağız. 25 senedir açmadıysanız şimdi açacağız demekle açamazsınız. Kreş bizim önceliğimiz. Haliç Kongre Merkezinde adaylığımı açıkladım doğru, son 15-20 yılda güzel bir merkez yapmışlar teşekkür ederiz. Herhalde endişe duyuyor, daha iyisin yapacağız diye, daha iyisini yapacağız. Biz daha iyisini yaptığımızda onları da parti kongrelerini yapmaya bekleriz. Dolayısıyla kim gelirse gelsin büyükşehir belediye döneminde hizmetler yapıyor. Daha önce Cemal Reşit Rey var, onların döneminde yapılmış Haliç Kongre Merkezi var” dedi.

“Kim nerede çalışıyor diye hiç bakmıyorum”

Seçim yarışında diğer adaylarla ilgili rekabeti sorulan İmamoğlu, “Ben aslında yarışmıyorum. Ben kendi kulvarımda yol arkadaşlarımla ilçe ilçe geziyorum. Benim tek derdim vatandaşımızı hissetmek onlarında bizi hissetmesini sağlamak. Bu çok da iyi gidiyor. Şu an gerçekten güzel bir duygu ve bağ kurduğumuzu düşünüyorum. Bize olan inançların yüksek olduğunu görüyorum. Başaralı bir belediyecilik hikayemiz var. Bu daha da büyüteceğimizi, enerjimizin olduğunu söylüyorum. Kaldı ki en büyük başarı teminatımızın, güvencemizin İstanbul’daki halk olduğunu anlatıyoruz. Onlara da görev veriyoruz. O bakımdan ben kim nerede çalışıyor diye hiç bakmıyorum. Sadece kendi yol haritamızı ve projelerimizi ilçeleri gezerek anlatıyorum” şeklinde konuştu.