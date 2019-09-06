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Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu açıklaması

Ekrem İmamoğlu, 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı.

06 Eylül 2019 Cuma 17:00
Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu açıklaması

Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından 7 yıl önce yaptığı paylaşımlar nedeniyle hapis cezasına mahkum edildi.

Kaftancıoğlu'na toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Kaftancıoğlu karar onanırsa cezaevine girecek. 

"Her zaman yanında olacağız"

Bu kararı değerlendiren Ekrem İmamoğlu, kararın üst mahkemede bozulacağına inancının tam olduğunu belirterek, "Bu kararı bozacak hukukçuların olduğuna inanıyorum" dedi.

İmamoğlu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı.

"Canan Kaftancıoğlu, Türkiye'nin en büyük kentinin il başkanıdırı. Bu kararı kabul etmiyoruz. Canan hanımın yanındayız. Her zaman da yanında olacağız."

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:00
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • tttt24 dk önce
    üst mahkemede neden bozulsun. twitterda paylaştı yetmedi tv ye çıkıp yaptığı paylaşımları kabul edip , bu söylediklerimin arkasındayım dedi. yani sucunu kabul etmiş oldu. bi üst mahkemeden dönerse o zmn yargıda hala sorun var demek. selonun da sucu sabit olduğu halde aklamaya calıstılar. sucu sabit olduğu halde. yargıya nasıl güveneceğiz onu da bilmiyoruz
  • mustafamustafa26 dk önce
    nasil karari bozacak hakimler var olduğuna inaniyorsun.siz demiyormusunuz yargi bağimlidir diye..ya karar verin artik bit gibi yapıştiniz artik bi düsseniz yakamizdan..
  • MİSAFİRMİSAFİR37 dk önce
    TÜRKİYENİN BİLMEMNESİ OLMUŞ HİÇ FARKETMEZ İNSAN OLAMAMIŞ
  • munir mitismunir mitis46 dk önce
    YANINDA OLMAYA DEVAM KURBAGA KERMIT SIRA BIRGUN SANADA GELIR

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