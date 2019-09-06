Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu açıklaması
Ekrem İmamoğlu, 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı.06 Eylül 2019 Cuma 17:00
Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından 7 yıl önce yaptığı paylaşımlar nedeniyle hapis cezasına mahkum edildi.
Kaftancıoğlu'na toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Kaftancıoğlu karar onanırsa cezaevine girecek.
"Her zaman yanında olacağız"
Bu kararı değerlendiren Ekrem İmamoğlu, kararın üst mahkemede bozulacağına inancının tam olduğunu belirterek, "Bu kararı bozacak hukukçuların olduğuna inanıyorum" dedi.
İmamoğlu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı.
"Canan Kaftancıoğlu, Türkiye'nin en büyük kentinin il başkanıdırı. Bu kararı kabul etmiyoruz. Canan hanımın yanındayız. Her zaman da yanında olacağız."
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