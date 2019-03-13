İmamoğlu’ndan İSO’ya ziyaret: “Bizim adımıza çok değerli bir buluşma oldu”

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sanayi Odası ziyaretinde kentteki sanayinin geleceğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İstanbul’un nasıl bir yol yürümesi gerektiği hususunda sanayinin geleceği, işbirliğini, istihdam koşullarını sanayicinin yol haritasını nasıl kolaylaştırmalıyız? Yönetime geldiğimiz takdirde projelerimizi, öngörülerimizi paylaştık. Kendilerinin fikirlerini aldık ve beklentilerini dinledik. Bence bizim adımıza çok değerli bir buluşma oldu” dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sanayi Odasını (İSO) ziyaret etti. Beyoğlu Odakule’de bulunan oda binasında İSO Yönetim Kurulu başkanı Erdal Bahçıvan ve üyelerle bir araya gelen İmamoğlu, İstanbul’daki sanayinin gelişmesi ve istihdam konusunda görüş alışverişinde bulundu. Basına kapalı görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen İmamoğlu ve Bahçıvan, görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

“İstanbul’un nasıl bir yol yürümesi gerektiği hususunda projelerimizi, öngörülerimizi paylaştık"

Görüşmenin verimli geçtiğini söyleyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Bugün İstanbul sanayi odası ki İstanbul sanayi odası Türkiye’nin belki de en büyük kuruluşlarından, odalarından, sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Bünyesinde Türkiye sanayisinin 3’te 1’ini bulunduran ihracatın, ithalatın en büyük payını gerçekleştiren kurumların olduğu güçlü bir organizasyon. Dolayısıyla İstanbul’un nasıl bir geleceğe hazırlandığını, İstanbul’un nasıl bir yol yürümesi gerektiği hususunda sanayinin İstanbul’daki geleceği, işbirliğini nasıl yapmalıyız, istihdam koşullarını nasıl yapmalıyız, sanayicinin yol haritasını nasıl kolaylaştırmalıyız, üretenin kıymetli olduğu İstanbul nasıl var edilmeli ve tümüyle bu ortak masanın ortak akılın nasıl bir organizasyonla nitelikli şekilde, yönetime geldiğimiz takdirde nasıl gerçekleştireceğimiz hususundaki projelerimizi, öngörülerimizi paylaştık. Kendilerinin fikirlerini aldık ve beklentilerini dinledik. Bence bizim adımıza çok değerli bir buluşma oldu. Zira yönetim anlayışımızda İstanbul’un bütün hafızasından faydalanmak, bu başlangıçta bir faydalanmaktan bahsetmiyorum, sürdürülebilir ve süreç içerisinde sürekli bir arada olacağımız bir sistemden bahsediyorum. Bu yönüyle çok değerli, verimli bir buluşma oldu. Hem sayın başkana hem yönetim kuruluna bu sıcak samimi buluşma ve tümüyle bilgi paylaşımındaki şeffaflığından dolayı da teşekkür ediyorum” dedi.

”Çok ortak noktalarımız var”

Toplantının ardından kısa bir değerlendirmede bulunan İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı sayın İmamoğlu’yla İstanbullunun ve sanayimizin mevcut durumu ve geleceğe dönük projeleri paylaşma konusunda istişarede bulunduk öncelikle kendilerine bu ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Sayın başkan mevcut Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinde de İstanbul sanayisini çok önemli bir bölümünü kesimini tespit eden ve İstanbul sanayi odasının birçok sanayisinin bulunduğu bir bölgenin başkanı olmasından dolayı son 5 yıldır sanayinin sorunlarını ve konularının içinde. O nedenle kendilerine muhterem zatına sanayicilerimizle olan yakın çalışmalarından dolayı bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Bizim için her zaman savunduğumuz bir tez var. İstanbul tabi ki bir finans şehri, turizm şehri, ticaret şehri ama İstanbul geçmişinden gelen sanayi özelliğini dün nasıl koruduysa, bugün nasıl koruyorsa yarında korumalı. İstanbul’un gelişimi sanayinin gelişimiyle birlikte planlanmalı. Bugünkü temel sohbetimizde İstanbul’un niteliğinin gelecekte atılmasında sanayinin payıyla onu yönlendirilmesiyle birlikte, çok ortak noktalarımız var. Umarız ki İstanbul’umuz hak ettiği dünya markası şehri olması diğer sektörlerin gücüyle ama sanayinin de varlığını koruyarak önümüzdeki süreçte sürdürecek ben kendilerine çıkmış oldukları bu yolculukta başarılar diliyorum. Bugünkü nazik ziyaret ve yararlı istişaremizden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.