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Gündem İmamoğlu’ndan İP’linin kızına ballı konser! ‘Ömer’in yolu’ değil kıyağın yolu!
Gündem

İmamoğlu’ndan İP’linin kızına ballı konser! ‘Ömer’in yolu’ değil kıyağın yolu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Ömer’in yolunda’ diye pankartlar astırtarak kendisini öven Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde’nin kızına konser kıyağında bulunduğu ortaya çıktı. Yaşanan son gelişme “Ömer’in yolu” dedi “kıyağın yolu çıktı” yorumuna neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 22:57:00 -
İmamoğlu’ndan İP’linin kızına ballı konser! ‘Ömer’in yolu’ değil kıyağın yolu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu Meral Akşener ve ekibine ‘diyet borcunu’ ödemeye devam ediyor.

İP’li Murat İde’nin kızına konser kıyağı

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İP’in Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde’in kızı Zeynep İde’ye Ekrem İmamoğlu’nun konser verdirerek yüksek miktarda para ödediği ortaya çıktı. 



 

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