İmamoğlu İBB Medya A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Elif Ayşe Artaman'ı atadı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Elif Ayşe Artaman'ı atandı.
23 Temmuz 2019 Salı 14:36
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Elif Ayşe Artaman'ı atadı.
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