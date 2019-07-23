İmamoğlu İBB Medya A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Elif Ayşe Artaman'ı atadı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Elif Ayşe Artaman'ı atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Elif Ayşe Artaman'ı atadı. AYRINTILAR GELECEK...

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