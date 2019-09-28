0553 313 94 23

İmamoğlu, İBB Sözcüsü Murat Ongun’u iki şirketin başına atadı

Sürekli liyakat çağrısı yapan ve CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Sözcüsü Murat Ongun’u Ulaşım A.Ş. ve Medya A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığına atadı!.. Ongun'un hiçbir ulaşım tecrübesi olmadığı halde Ulaşım A.Ş.'nin başına getirilmesi CHP ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 17:07
İmamoğlu, İBB Sözcüsü Murat Ongun’u iki şirketin başına atadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB'de Medya AŞ ve Ulaşım AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

Tecrübesiz

Tartışmalara yol açan atamayı Haberler.com duyurdu. Ulaşım tecrübesi olmayan ve gazeteci kökenli olan Ongun'un, Ulaşım A.Ş.'nin başına getirilmesi tartışmalara yol açtı.

Liyakat kriterine uymuyor eleştirisi

Kamuoyunda bu durum İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Çalışmalarımızı liyakat sistemine göre yapacağız" ifadesi ile çelişkili olduğu yorumları yapıldı.

Ongun'dan iddialara kaçamak cevap

Atamanın etik olup olmadığı yönündeki haberler sitesinin sorusuna Murat Ongun "İBB'de 5 şirkette de yönetim kurulu başkanı olsanız, sadece bir şirketten maaş alırsınız" diye cevap verdi.

Söz konusu atamayla ilgili İmamoğlu'nun nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 17:07
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun
  2. İBB şirketleri
  3. Murat Ongun atama
  4. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunan ordusunda postal ve üniforma krizi
    1. Yunan ordusunda postal ve üniforma krizi
    2. EYT son durum ne? 28 Eylül EYT ile..
    3. '5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap..
    4. Asgari ücret son dakika! Taşeron..
    5. Melih Gökçek'ten çok sert tepki:..
    6. Patriotların başarısız olmasının..
    7. Trabzonspor, İsviçre Federal..
    8. Şehit polisin cenazesi Ankara'da..
    9. Hindistan'daki şiddetli yağışlardan..
    10. Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara..
    11. Özel hastane yönetmeliğinde değişiklik..
    12. Cammu Keşmir'de çatışma! Ölüler var
    13. Taşerona asgari ücret zammı ve öğrenim..
    14. 'Ölümlerin yüzde 40'ı kalp damar..
    15. Mansur Yavaş 15 Temmuz gazisini işten..
    16. Malezya Başbakanı Mahathir..
    17. Gazze genç şehidini son yolculuğuna..
    18. 'Arakanlı Müslümanlara yapılanların..
    19. 6 Adet Bayraktar TB2 SİHA'lar Jandarma..
    20. 28 Eylül altın fiyatı bugün ne kadar?..
    21. İmamoğlu’ndan İBB Sözcüsü Murat..
    22. Osman Hamdi Bey'in tablosu 6 milyon..
    23. Sheffield United Liverpool maçı kaç..
    24. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn:..
    25. Youtube yorumlarda arama nasıl yapılır?
    26. ASELSAN denizde yeni bir projeye imza..
    27. Liverpool zor da olsa 7'de 7 yaptı
    28. Dev derbi Taksim'de esnafın yüzünü..
    29. Denizlispor Kasımpaşa maçı kaç kaç..
    30. Domuztepe Höyüğü'nde okçuluğa dair..
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak