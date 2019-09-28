İmamoğlu, İBB Sözcüsü Murat Ongun’u iki şirketin başına atadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB'de Medya AŞ ve Ulaşım AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

Tecrübesiz

Tartışmalara yol açan atamayı Haberler.com duyurdu. Ulaşım tecrübesi olmayan ve gazeteci kökenli olan Ongun'un, Ulaşım A.Ş.'nin başına getirilmesi tartışmalara yol açtı.

Liyakat kriterine uymuyor eleştirisi

Kamuoyunda bu durum İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Çalışmalarımızı liyakat sistemine göre yapacağız" ifadesi ile çelişkili olduğu yorumları yapıldı.

Ongun'dan iddialara kaçamak cevap

Atamanın etik olup olmadığı yönündeki haberler sitesinin sorusuna Murat Ongun "İBB'de 5 şirkette de yönetim kurulu başkanı olsanız, sadece bir şirketten maaş alırsınız" diye cevap verdi.

Söz konusu atamayla ilgili İmamoğlu'nun nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.