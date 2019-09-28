İmamoğlu, İBB Sözcüsü Murat Ongun’u iki şirketin başına atadı
Sürekli liyakat çağrısı yapan ve CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Sözcüsü Murat Ongun’u Ulaşım A.Ş. ve Medya A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığına atadı!.. Ongun'un hiçbir ulaşım tecrübesi olmadığı halde Ulaşım A.Ş.'nin başına getirilmesi CHP ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.28 Eylül 2019 Cumartesi 17:07
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB'de Medya AŞ ve Ulaşım AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.
Tecrübesiz
Tartışmalara yol açan atamayı Haberler.com duyurdu. Ulaşım tecrübesi olmayan ve gazeteci kökenli olan Ongun'un, Ulaşım A.Ş.'nin başına getirilmesi tartışmalara yol açtı.
Liyakat kriterine uymuyor eleştirisi
Kamuoyunda bu durum İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Çalışmalarımızı liyakat sistemine göre yapacağız" ifadesi ile çelişkili olduğu yorumları yapıldı.
Ongun'dan iddialara kaçamak cevap
Atamanın etik olup olmadığı yönündeki haberler sitesinin sorusuna Murat Ongun "İBB'de 5 şirkette de yönetim kurulu başkanı olsanız, sadece bir şirketten maaş alırsınız" diye cevap verdi.
Söz konusu atamayla ilgili İmamoğlu'nun nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.
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