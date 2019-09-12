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İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu:- "Fiyat düzenlemesi var. Bir zam söz konusu, uzun süredir bir zam yok''- "Normal ekmekle ilgili zammımız şimdilik yok"

12 Eylül 2019 Perşembe 13:57
İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek ürünlerine zam yapılmasına ilişkin, ''Fiyat düzenlemesi var. Bir zam söz konusu, uzun süredir bir zam yok.'' dedi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı ziyaret eden İmamoğlu, burada gazetecilerin Halk Ekmek ürünlerine yapılan zamla ilgili sorusuna, ''Fiyat düzenlemesi var. Bir zam söz konusu, uzun süredir bir zam yok.'' şeklinde karşılık verdi.

İmamoğlu, kendilerinin hizmet etmek istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

''Özellikle francala ekmek gibi yoğun tüketilen kalemlerde zam yapılmaması konusunda karar vermiştik. Ama diğer bazı özel ürünlere ya da birtakım özel çalışılan ürünlere de 'zam yapılabilir' diye bir karar verilmişti. O uygulamaya geçecekti bugünlerde. Listeyi istedim kendilerinden. Ama dediğim gibi normal ekmekle ilgili zammımız şimdilik yok.''

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:57
  1. halk ekmek
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  3. Zam

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