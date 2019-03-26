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İmamoğlu’ndan Golan Tepeleri’yle ilgili İsrail’e kınama

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ABD’nin Golan Tepeleri kararı ve sonrasında yaşananlara ilişkin, “Buradan İsrail’i kınıyorum.

26 Mart 2019 Salı 18:45
İmamoğlu’ndan Golan Tepeleri’yle ilgili İsrail’e kınama

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ABD’nin Golan Tepeleri kararı ve sonrasında yaşananlara ilişkin, “Buradan İsrail’i kınıyorum. O topraklar Müslüman topraklar Suriye’ye ait topraklar. Dolayısıyla yönetici olan herkes konuştuklarına dikkat edecek.” dedi.



31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını İstanbul Anadolu yakasında sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir’de bir dizi programa katıldı. İlçedeki ziyaretleri kapsamında İmamoğlu, Prestij Caddesi’nde toplanan binlerce vatandaşa da hitap etti.



“Ataşehir’in bütün sorunlarını biz 5 yılda çözeceğiz”


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Battal İlgezdi başkanımızın büyükşehir nezdinde bizimle ortaklaşa size vadettiği her husus; yani bu bölgenin tapu sorunundan mülkiyet sorununa ve plan sorununa varana kadar bu çevreyi rahatsız eden hal ve bunun gibi kavramlar kadar maksimum işbirliğiyle Ataşehir’in bütün sorunlarını onlar 20 yılda da çözemezdi. Ama biz 5 yılda çözeceğiz. Hiçbir sorun yaşamayacağız.” dedi.



“Bu sefer çok konuşan bağıran değil sevgi kazanacak”


Sevgi ve saygının önemine değinerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Öyle bir sevgi büyüttük ki, tanışacağız, tanış olacağız, bizler tanınmamaktan çekinmiyoruz. Tanıştıkça birbirimizi çok seveceğiz demiştim, birbirimizi çok sevdiğimize inanıyorum. Sevgi her şeyin ilacı, saygı her şeyin ilacı, barışı ve huzur getirir. Barış ve huzur morali getirir, moral çalışkanlığı getirir, çalışkanlık, üretimi getirir, üretim mutluluğu getirir, toplumsal refahı sağlar. İnanı işin başı sevgi, biz sevgi köprülerini kurduk. Bu sefer çok konuşan bağıran değil sevgi kazanacak.” diye konuştu.



İmamoğlu’ndan Golan Tepeleri’yle ilgili İsrail’e kınama


ABD’nin Golan Tepeleri’ne ilişkin kararını değerlendiren İmamoğlu, “Dünden bu yana dünyada haksızlık yaşanıyor. Yüz yıllardır Müslüman bölgesi olan Suriye’ye ait bir toprakları bir imza ile Amerika’nın başındaki kişi Trump imzaladı diye İsrail işgal etme hakkını kendinde buluyor. Bu çok kötü bir şey. İster hak, hukuk, adalet arayışı, dünyada olsun, ister ülkemizde olsun, dünyayı yöneten siyasiler sözlerine, hareketlerine dikkat etmeliler. Buradan İsrail’i kınıyorum. O topraklar Müslüman toprakları Suriye’ye ait toprak. Dolayısıyla yönetici olan herkes konuştuklarına dikkat edecek.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:45
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