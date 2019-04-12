Ekrem İmamoğlu seçim şarkısı çalıntı çıktı

CHP'nin İstanbul adayıEkrem İmamoğlu'nun "İstanbul'a sözüm var" mesajı ile paylaştığı seçim şarkısı olarak kullandığı şarkının Doğu Türkistan halkının sesi olan sanatçı Abdürehim Heyit'in "Karşılaşınca" şarkısından çalıntı olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'nun kendisinden uzun süredir haber alınamayan Abdürehim Heyit'in şarkısını kullanmak için izin alma ihtimali bulunmuyor.

Şarkısını kullandı, zulme sessiz kaldı

Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı, İmamoğlu'nun Abdürehim Heyit'in şarkısını izin almadan kendine uyarlamasını Twitter hesabından paylaşarak "O, Çin zulmü altında inim inim inlerken, şarkısı İmamoğlu'na malzeme oldu. Yazık!" sözleriyle tepki gösterdi. Pazarcı, İmamoğlu'nun şarkıyı kullanıp Heyit'in yaşadığı zulmü kınamamasına da dikkat çekti.

(Star)