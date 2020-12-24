İmamoğlu'ndan beklenen kutlama geldi: Bu coğrafyanın kadim bayramlarından noeliniz kutlu olsun
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun twitter hesabından yaptığı 'noel' paylaşımına tepki yağdı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Noel' kutlşaması yaptı. Noeli 'coğrafyamızın kadim bayramı' olarak nitelendiren İmamoğlu, "Bu coğrafyanın kadim bayramlarından Noel, tüm Hristiyan hemşehrilerimize kutlu, bayramlarını sevdiklerinden fiziken uzakta geçirecek olanlara sağlık, en büyük teselli olsun dilerim." dedi.
Şeb-i Arus etkinliklerinde yüce Kur'an'ın Türkçe okunmasına atıfta bulunan vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımına sert ifadelerle tepki gösterdi.