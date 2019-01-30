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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Bana randevu bile vermedi' diyen Murat Haznedar'a cevap

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 'Görüşmek için aradım. Ama bana randevu vermedi' diyen Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Haznedar'a cevap verdi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:08
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Bana randevu bile vermedi' diyen Murat Haznedar'a cevap

Başakşehir'deki ziyaretlerini tamamlayan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'a geçti. Burada basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın eleştirilerine cevap verdi.

'Böyle bir şey söz konusu değil'

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın kendisine yönelik, "Adaylığından sonra aramama rağmen randevu dahi vermemiştir. Bunu özellikle paylaşmak istedim" sözleri üzerine ise İmamoğlu, "Murat Hazinedar benim arkadaşımdır. Biz çok defa telefonda konuştuk. Bire bir görüşme talebini de geçtiğimiz hafta iletti. Biraraya geliriz. 5-6 gün gecikme ile randevu vermeme gibi durum söz konusu olamaz. O benim arkadaşımdır. Konuşuruz, düzeltiriz. Ben haksızlığa uğradığını defalarca televizyonlarda konuştum. Geçen hafta da ilettim.  Geçen haftada naklen yayında dile getirdim. Hem kendisinin hem de Ataşehir Belediye başkanının dile getirmiş biriyim. Hiçbir yargı hakkında yoktur. Bunu defalarca dile getirmiş biriyim" diye cevap verdi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:08
  1. İstanbul
  2. murat hazinedar
  3. ekrem imamoğlu
  4. CHP

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