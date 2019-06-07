İmamoğlu'ndan Arslan için başsağlığı
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için başsağlığı mesajı yayımladı07 Haziran 2019 Cuma 11:14
İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için başsağlığı diledi.
İmamoğlu, mesajında, Arslan'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirtti. İmamoğlu, "Vekilimize Allah'tan rahmet dilerim; Cumhuriyet Halk Partisi ailemin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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