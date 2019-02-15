Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması!

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Biz anket yapıyoruz. Ama biz oran açıklamıyoruz. Yüzümüzden belli olacak anketin ne olduğu. Güler yüzümüzü gördükleri her an bilsinler ki anketler çok iyi gidiyor. Benim anketim yüzümde saklı." dedi.

Partisinin kendisi için yaptırdığı anketlere değinen Ekrem İmamoğlu, "Biz anket yapıyoruz. Ama biz oran açıklamıyoruz. Yüzümüzden belli olacak anketin ne olduğu. Şu an yüzümü gören, anketin nasıl bir anket olduğunu anlar. Çok rakamlarla işimiz yok. Vatandaşlarla buluşacağız, konuşacağız. Güler yüzümüzü gördükleri her an bilsinler ki anketler çok iyi gidiyor. Rakiplerimizin yüzüne baksınlar bu arada, ikisini kıyaslasınlar. Benim anketim yüzümde saklı." dedi.