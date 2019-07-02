Ekrem İmamoğlu'ndan 'AK Parti randevu vermedi' iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevi devraldıktan sonra siyasi partilerin ilk başkanlığına yapacağı ziyaretlerin ilkini, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na yaptı.

Şişhane'deki CHP İl Başkanlığı binasına gelen İmamoğlu, burada CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından karşılandı.

Ziyarette gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, siyasetin normalleşmesi için siyasi parti il başkanlıklarına ziyaretler gerçekleştirdiğini dile getirdi.

İmamoğlu, siyasi partilerin toplumun bütününü temsil ettiğini anlatarak, "Bu noktada özellikle siyasi partilerin, kendi refleksleri, size gelmese de sizi ziyaret etmese de ben ziyaretlerime devam ettim. 'Ben gittim, onlar gelmedi. Ben bir daha gitmem.' diye asla böyle bir tavrım olmadı." diye konuştu.

"AK Parti randevu vermedi"

Bir gazetecinin "AK Parti ve MHP'den randevu aldınız mı?" şeklindeki sorusu üzerine İmamoğlu, "MHP'den henüz dönüş almadık. AK Parti bize randevu vermedi ama girişimlere devam edeceğiz. Bu bizim yaptığımız uygulamanın bir eksikliği değildir. Uygulamayı güzel yaptık." dedi.

"Bu teklifinizi ret mi ettiler?" sorusuna İmamoğlu, "Yani şöyle biz yazı ile talep ettik. Daha sonra telefonla talep ettik ama randevu vermeyeceklerini ifade ettiler. Bu bir reddediş mi değil mi, zaman içerisinde göreceğiz." dedi.

"Cumhurbaşkanı'ndan randevu talebinde bulunacağım"

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makamınıza davet edecek misiniz?" şeklindeki soru üzerine İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nı makama davet etmedim. Aksine 'Ben randevu talebinde bulunacağım.' dedim. Doğrusu da o. Kendileri bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı. Randevu talebinde bulunacağım. Ondan sonra da bu ziyarette kendisi de uygun olursa davet de ederim. Yurt dışında olduğu için henüz davetimi yapmadım. TV yoluyla yaptım fakat fiili olarak randevu talep etmedim ama şimdi edeceğim." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'ın çay ve kendisinin de kahve davetinin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, "Bu çay davetinin süresinin dolduğunu düşünüyorum. Şimdi ben onu kahveye çevirdim ve İBB'nin Saraçhane binasına kendilerini davet ediyorum. Hem kahve içelim hem ağırlayalım hem İstanbul'la ilgili düşüncelerini alalım." diye konuştu.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı ziyaretin çok önemli olduğunu belirtti.

Kaftancıoğlu, vatandaşlardan gelen kumbara ve bazı zarfları Ekrem İmamoğlu'na verdi. İmamoğlu da Kaftancıoğlu'na Kız Kulesi'nin resmedildiği seramik tablo hediye etti.

Ziyaret daha sonra basına kapalı devam etti.