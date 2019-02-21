Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz sorusuna cevap verdi

Seçim çalışmalarına Beykoz'da devam eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, öğle saatlerinde ilçe meydanında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Ayaküstü vatandaşların sorunlarını dinleyen İmamoğlu, yerel seçimlerde vatandaşlardan destek istedi.

"15 Temmuz bir darbe girişimidir"

Gezisi sırasında İmamoğlu'nun yanına gelen bir vatandaş, "Sizin başkanınızın 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' dediği şey ne? Sizin görüşünüzü merak ediyorum?" sorusunu yöneltti.

İmamoğlu da bu soru üzerine, "Bana dün de sordular. 15 Temmuz bir darbe girişimidir. Allah esirgesin. Yapanların hem bu dünyada hem öbür dünyada cezasını versin. Son olarak buna vesile olanlar da hak ettiği cezayı alsın" dedi.

Beykoz'da bulunan Kristal-İş Sendikası'na da uğrayan İmamoğlu, burada iş dünyası ve çalışma hayatı ile ilgili projelerini ilerleyen günlerde kapsamlı bir şekilde açıklayacaklarını söyledi.