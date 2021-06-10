İmamoğlu'na yalakalıkta sınırları zorlamıştı! Gökhan Özoğuz gelen tepkilerden sonra çareyi kıvırmakta buldu! Gökhan Özoğuz

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Kanal İstanbul tartışmalarına, 'İktidar projenin yapılması için gemileri bilerek karaya çarptırıyor' sözleri ile katılan Gökhan Özoğuz, Marmara Denizi'ndeki Müsilaj sorunu için de kendisine yakışanı yaptı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yalakalık yaparak kendisine konser devşiren Özoğuz, deniz salyası için akıllara zarar bir paylaşımda bulundu:

Yalakalıkta son nokta!

"Hayatımızda ilk defa deniz salyası diye birşey duyduk. Bu salya neden bir anda ortaya çıktı da Kanal İstanbul bunun ilacı denmeye başlandı? Bu boğazda yalandan gemiyi karaya çarptırıp, gördün mü bak boğazdan gemi kaza yapıyor filimiyle aynı gibi birşey mi yine? Yalanınız batsın."

Tepki yağdı!

Gökhan Özoğuz'un akıl sınırlarını zorlayan İmamoğlu yalakalığına tepki yağdı. Twitterda alay konusu da olan Özoğuz hakkında binlerce paylaşım yapıldı.

Çareyi kıvırmakta buldu!

Özoğuz, gelen tepkilerden sonra şu ifadeleri kullandı: "Ya Ne olacaktı. Sayın Bakan Karaismailoğlu'nun 'Kanal İstanbul deniz salyasını bitirecek' açıklamasına tabiki bu mantıkla yorum yapılır. Ayna tutmak iyidir. İroni iyi çapari yapar."