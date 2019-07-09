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İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri

09 Temmuz 2019 Salı 16:14
İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Norveç Kültür ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı Trine Skei, Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis, Belarus İstanbul Başkonsolosu Aleksai Shved ve Center For American Progress yöneticileri Michael Werz ile Max Hoffman ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri sürüyor. İmamoğlu da bu kapsamda bugününü yabancı ülke temsilcilerinin tebrik ziyaretlerine ayırdı.

İmamoğlu'na ilk tebrik ziyaretini Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Bolhuis gerçekleştirdi. İkinci ziyareti ise Norveç Kültür ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı Skei yaptı.

İmamoğlu, konuk bakan Skei'yi Saraçhane'deki başkanlık binasının girişinde karşıladı. Bakan Skei, belediyenin anı defterine, "İstanbul ile kültür ve eşitlik alanlarındaki ilişkilerimizin daha da gelişmesini dört gözle bekliyoruz" yazarak, defteri imzaladı.

Ardından başkanlık makamına geçen Skei, İmamoğlu ile bir süre baş başa görüştü.

Skei'nin ardından İmamoğlu'nu, Belarus'un İstanbul Başkonsolosu Shved ile Center For American Progress'in yöneticileri Werz ve Hoffman da ziyaret etti.

Yabancı ülke temsilcileri İmamoğlu'na, Başkan İmamoğlu da konuklarına çeşitli hediyeler takdim etti.

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Bolhuis İmamoğlu'na, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'de forma giyen Hollandalı futbolcuların imzalarının yer aldığı bir futbol topu hediye etti.



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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:14
  1. American
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