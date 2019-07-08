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İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri

KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarından Nurettin Sözen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:07
İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri

İSTANBUL (AA) - KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarından Nurettin Sözen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

23 Haziran seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Yönlüer, Saraçhane'deki başkanlık binasına gelerek İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu'nu ziyarete daha sonra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen geldi. ''İstanbul güzelleşmiş" diyen Büyükerşen, "Eskiden gelir, işlerimi bitirdikten sonra kaçardım. Sabah gelirdim, akşam giderdim. İstanbul fevkalade önemli şehir. Bütün Eskişehirlilerin de tebrik ve dileklerini getiriyorum size." dedi.

Ekrem İmamoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İkilinin görüşmesi devam ederken eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarından Nurettin Sözen de başkanlık makamına geldi.

İmamoğlu, Büyükerşen ve Sözen, bir süre görüştü. Sözen, İmamoğlu'na başkanlığı döneminde Taksim Meydanı'nda çekilmiş bir fotoğraf hediye etti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:07
  1. Ekrem İmamoğlu
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