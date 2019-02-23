İmamoğlu’dan Sultanbeyli’deki derneklere ziyaret

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Sultanbeyli’deki bir dizi derneğe gerçekleştirdiği ziyarette projelerini anlatarak vatandaştan destek istedi.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli’de sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında bazı dernekleri ziyaret etti. Van Bahçesaray Derneğinde İstanbul’da yaşayan Vanlılarla bir araya gelen İmamoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek yerel seçimde destek istedi.

Van Bahçesaray Derneği ziyaretinde birlik çağrısı yapan İmamoğlu, "Biz birbirimize sarılırız hiç önemli değil. Günün sonunda bu çalışmayı yaparsanız kuvvetimiz daha da büyüyecek. Seçim günü için sıhhati ve kuvveti yerinde olan herkes seçimde görev alsın bu önemli. Dolayısıyla 35 günlük bu süreçte sizler de bizim hem yol arkadaşımız hem de hepinizi bu seçimin birer kahramanı olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaret sırasında Ekrem İmamoğlu’na hatıra olarak yüzük hediye eden bir vatandaş, İmamoğlu için yazdığı şiiri de okudu.

Buradaki ziyaretin ardından ilçedeki Vartolu vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, İstanbul’un sorunlarının çözümü için vatandaşlardan yetki istediklerini kaydederek, “Bu süreç inanın göreceksiniz tapu sorununuzu da, plan sorununuzu da Sultanbeyli’deki işsizlik sorununu da eğitimle ilgili problemleri de, çevre sorunlarını da her konusuna çözüm ulaştıracak süreci hem Sultanbeyli’de hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesinde size kazandırmış olacağız” dedi.

"Tüm ibadethanelere eşit davranan bir belediye başkanınız olacak”

Pir Sultan Abdal Kültür Vakfı ve Cemevi tarafından düzenlenen akşam yemeğinde buluşan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu, "İstanbul’daki Büyükşehir Belediye Başkanlığını aldığımız gün itibariyle, manevi duygular açısından en önemli adalet ve eşitlik neye gelecek biliyor musunuz? Tüm ibadethanelere eşit davranan bir belediye başkanınız olacak, hiçbirini birbirinden ayırmayacak. Bizim için cami de cemevi de bir. Hiçbirinin bir diğerinden farkı yok, bizim insanımız bırakın kendi inancını bu ülkede ibadetini yapan başka dinlere inançlara saygı gösteren bir belediye başkanı olacağım” diye konuştu.