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İmamoğlu yine yıllık izne çıkıyor!

Mazbatayı aldıktan 3 hafta sonra yıllık izne çıkan, sel felaketi sırasında da yıllık izinde bulunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3'üncü kez yıllık izne çıkıyor. Yıllık izninden 1 gün kullanacak olan İmamoğlu, haftalık izniyle birleştirip henüz yormadığı kafasını dinleyecek.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:57
İmamoğlu yine yıllık izne çıkıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk tatiline mazbatasını aldıktan 3 hafta sonra çıkmış ve kendi mahallesinden bile eleştiri almıştı.

Sel felaketinde de Bodrum'daydı

İmamoğlu, ikinci tatilinde ise İstanbul'u sel götürünce eleştirilerin merkezi olmuştu. Sel felaketi sonrası tatilini kesip dönen İmamoğlu, inceleme yapıp tekrar Bodrum'a kaçmıştı.

3'üncü kez yıllık izne çıkıyor

İmamoğlu 6 Eylül cuma günü için yine izin aldı. Kent dışında olacağını belirten İmamoğlu yerine ise Meclis üyesi Hüseyin Aksu'nun vekalet edecek. İznini haftasonuyla birleştiren İmamoğlu'nun nerede tatil yapacağı bilinmiyor.

Dikkat çeken detay

İmamoğlu, daha önce Nevşehir'de Hacıbektaş etkinliklerine katıldıktan sonra izne çıkmıştı. Dün de Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla Sivas'a gitmişti. Sivas'a gittikten sonra izne çıkan 3'üncü kez yıllık izne çıkan İmamoğlu'nun, sürekli bir şehre gittikten sonra izne çıkması ayrıca dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:57
  1. Sivas
  2. Nevşehir
  3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  4. yıllık izin
  5. İBB
  6. İmamoğlu tatil
  7. İmamoğlu izin

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