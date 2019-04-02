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İmamoğlu, Yavaş ile görüştü

CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti- Ekrem İmamoğlu:- "Kararlılığımızdan kimse şüphe etmesin"

02 Nisan 2019 Salı 20:45
İmamoğlu, Yavaş ile görüştü

ANKARA (AA) - CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile görüştü.

İmamoğlu, CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeki ziyarette soyut kavramlar üzerinden tekrar sandıkların açılıp, oyların sayılmasıyla ilgili iddiaların üzücü olduğunu söyledi.

"Süreci esefle takip ediyoruz. Yapılmamış uygulamalardır. İstanbul'da duyuyorumki alelacele bazı seçim kurullarında şu anda çuvalları açma çabası içinde olan hakimler var." diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu anlamda Yüksek Seçim Kurulunu göreve davet ediyorum. Birazdan İstanbul'da olacağım. Sorun nerdeyse oraya gidip sürece daha güçlü bir şekilde sahip çıkacağım. Kararlılığımızdan kimse şüphe etmesin."

Mansur Yavaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 20:45
  1. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
  2. CHP
  3. İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
  4. seçim2019

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