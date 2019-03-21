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İmamoğlu: “Ülkemiz düzeyinde Nevruz resmi bir bayram olarak mutlaka yerini almalıdır”

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Caferi vatandaşlar tarafından düzenlenen Nevruz kutlamalarında, Nevruz’un resmi bir bayram olarak kutlanması gerektiğini ifade ederek, “Bizi buluşturan ve kaynaştıran Nevruz, bu zamana kadar olmadı ama belki bundan sonra olur, bence olmalıdır da.

21 Mart 2019 Perşembe 17:48
İmamoğlu: “Ülkemiz düzeyinde Nevruz resmi bir bayram olarak mutlaka yerini almalıdır”

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Caferi vatandaşlar tarafından düzenlenen Nevruz kutlamalarında, Nevruz’un resmi bir bayram olarak kutlanması gerektiğini ifade ederek, “Bizi buluşturan ve kaynaştıran Nevruz, bu zamana kadar olmadı ama belki bundan sonra olur, bence olmalıdır da. Ülkemiz düzeyinde Nevruz resmi bir bayram olarak mutlaka yerini almalıdır” dedi.


31 Mart Yerel Seçim çalışmalarının sürdüren CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim turu kapsamında Caferi vatandaşlar tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasına katıldı. Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenen toplantıya İmamoğlu’nun yanı sıra Küçükçekmece Belediye Başkanı ve AK Parti ilçe adayı Temel Karadeniz, Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Alanda kurulan Nevruz etkinlik alanını gezen İmamoğlu, yumurta tokuşturdu, Nevruz ateşinin üzerinden atladı.



“Ülkemiz düzeyinde Nevruz resmi bir bayram olarak mutlaka yerini almalıdır”


Nevruz kutlamasında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, baharın gelişini simgeleyen Nevruz’un resmi bayram olması gerektiğini ifade ederek, “Dini olduğu kadar milli karakterlerde taşıyor. İnsanlar bu özel günlerde barış ve kardeşlik duygularını en üst seviyeye taşır. Dini bayramlar insanları ruhi olarak en üst seviyeye çıkartırken, milli bayramlarla milletlerin benlik ve kültürleri bakımında üst seviyeye çıkartır. Bu yönüyle tarihsel sürecinde olduğu gibi Nevruz hem dini hem de pek çok farklı toplum için milli motifleri olan son derece özel bir gündür. Bizi buluşturan ve kaynaştıran çok değerli bir bayramdır Nevruz. Bu zamana kadar olmadı ama belki bundan sonra olur, bence olmalıdır da. Ülkemiz düzeyinde Nevruz resmi bir bayram olarak mutlaka yerini almalıdır” dedi.



“En büyük baharı acılarımızı, sevinçlerimiz beraber yaşadığımız milletimiz olarak görüyorum”


Nevruz programında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı ve AK Parti ilçe adayı Temel Karadeniz, “Bu bir bayram, biliyorsunuz ki bu meydanda salonlarda gözyaşlarını beraber döküyoruz, acıları beraber yaşıyoruz, bayramlarımız da beraber yapıyoruz. Heyecan, sevinçlerimizi de paylaşıyoruz. İşte ülkemize bahar bunun için geliyor. Bir ülke ki acısını ve sevincinin beraberce yaşıyoruz. O ülkeye bahar zaten gelmiştir. Biz ülkemizdeki en büyük baharı acılarımızı ve sevinçlerimizi beraber yaşadığımız milletimiz olarak görüyorum. Rabbim bizi bu milletten, bu vatandan, bu bayraktan mahrum bırakmasın, bize başka vatan arattırmasın inşallah” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:48
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