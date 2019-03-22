0553 313 94 23

İmamoğlu, TÜRKONFED üyeleriyle bir araya geldi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TÜRKONFED üyeleriyle bir araya geldiği toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, “1 Nisanda göreve başlamaya en yakın kişinin yönetim anlayışını insanlar daha geniş çapta merak ediyor, bu da bizi mutlu ediyor” dedi.

22 Mart 2019 Cuma 14:57
İmamoğlu, TÜRKONFED üyeleriyle bir araya geldi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TÜRKONFED üyeleriyle bir araya geldiği toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, “1 Nisanda göreve başlamaya en yakın kişinin yönetim anlayışını insanlar daha geniş çapta merak ediyor, bu da bizi mutlu ediyor” dedi.



31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu’nda Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyeleriyle bir araya geldi. Burada İmamoğlu’nu TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve üyeleri karşıladı. Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen toplantının ardından İmamoğlu toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



“1 Nisanda göreve en yakın kişinin yönetim anlayışını merak etmeleri bizi mutlu ediyor”


CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Bugün TÜSİAD ve TÜRKONFED’in üyeleriyle çok verimli bir İstanbul özeti paylaştık geleceğini konuştuk, gelecekteki düşüncelerimizi konuştuk. İstanbul yönettiğimiz esnada bu kurumlarla nasıl işbirliği yapacağımız konusunda vaatlerde bulunduk. Önerilerini aldık. İş dünyası bugünün ekonomiyi en derinden hisseden işsizlik konusunda tedbirleri olan çok değerli kurumlar. Bu verimli toplantı için her iki kuruma teşekkür ediyorum. Bir önceki toplantıdan farklı daha geniş katılımlı oldu, hatta Türkiye’nin farklı yerlerinden temsilciler vardı. Tabi ister istemez, 1 Nisanda göreve başlamaya en yakın kişinin yönetim anlayışını insanlar daha geniş çapta merak ediyor, bu da bizi mutlu ediyor. Herkese fikrimizi ulaştırmak toplumun farklı kesimlerine yapacaklarımız anlatmak bizim vazifemiz. Geniş katılımlı süreçle buluşmuş olduk” dedi.



“Her vatandaşının, her grubun çok mutlu olacağı bir kent vaat ediyoruz”


Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nu toplantısının ardından Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu’nda Türkiye Hahambaşı İsak Haleva’yı da ziyaret etti. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen ikili, dinler arası hoşgörü mesajı verdi. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, “İstanbul’un çeşitliliği ve zenginliğini çok önemsiyorum. Her vatandaşının, her grubun çok mutlu olacağı bir kent vaat ediyoruz. Bu vaadimizde en değerli işbirliğini yapacağım sakinlerinin başında da Musevi vatandaşlarımız var. Zira bu kentin çok eski sakinleri 500 yıl öncesinde bu şehre yerleşen bu şehrin gelişiminde her daim sürecin içinde olan, özellikle kültür sanat ticaret hayatında çok değerli katkıları olan hemşehrilerimiz. Bu yönüyle işbirliğimizin çok sıkı olması her konuda bir arada olabilmeyi, ama ulusal bazda, ama uluslararası alanda düşüncelerine bizimle paylaşması gerektiğini kendilerine ilettim. İnanç masasının büyükşehir belediyesinin bünyesinde varlığından bahsettim. Bunu gelir gelmez hayata geçireceğimizi ve farklı inanç gruplarının bu masa sayesinde bir arada, bu kentin maneviyatı süresince neler yapılması gerektiği ve nerede eksiklik var konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak rolümüzün hak ettiği yerde olması hususunda bu masaya önemli bir misyon yüklediğimizi belirttik. İnşallah kendilerinin uygun göreceği kişinin orada varlığı bizi de mutlu edecektir diye kendilerinden talepte bulunduk. Göreve geldiğimiz takdirde sağlıklı işbirliğimizi devam edecektir” diye konuştu.



İmamoğlu’nun ardından konuşan Hahambaşı İsak Haleva ise, ziyaretten memnuniyetlerini dile getirerek, “Her şeyden önce buraya teşrif ettiğiniz için minnettarız. Benim sizlere bir şey söyleyeceğim. Birlik ve sevgi. Sevgi iki sevgi vardır, biri tanrı sevgisi biri de kul sevgisi. Bu iki sevgiyi bütünleştirirsek, çok güzel İstanbul ve Türkiye olur. İnşallah başarırsınız” şeklinde konuştu.



Ziyaretlerinin ardından Üsküdar’a geçen İmamoğlu, Cuma Namazını Büyük Çamlıca Camisinde kıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:57
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Konya Mitingi
    1. AK Parti'nin Konya Mitingi
    2. FETÖ'nün suikast timine verilen ceza..
    3. Mahkemede büyük küstahlık! Şerefsiz,..
    4. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Akçakaya..
    5. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Erdoğan'a..
    6. Malatya Ovası gelin gibi süslendi
    7. "Kur'an ile sünnet arasına mesafe..
    8. Uludağ Ekonomi Zirvesi
    9. TCMB döviz kurları
    10. Atletizm Grup Müsabakalarından 7..
    11. Şehit Gazi Birlik-Sen Genel Başkanı..
    12. Afyonkarahisar’da helikopter destekli..
    13. Perçin ailesinin acı günü
    14. "Birbirimizi üzecek davranışlardan..
    15. Yargıtay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    16. "ÖTV ve KDV indirimleriyle paranın..
    17. Down Sendromlu Berkant hayaline kavuştu
    18. Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet..
    19. Yüce Karasu’da mitinge katıldı
    20. Deneyimli Kafeler her yerde
    21. Erdoğan: "AK Parti hiçbir zaman, hepsi..
    22. Aydın-İzmir otobanında trafik kazası:..
    23. SAÜ Diş Hekimliği fakültesi tanıtıldı
    24. Başkan adayı Mutlu Işıksu gençlik..
    25. Mevlüt Uysal: “Hizmet için uğraşanlar..
    26. Kahramanmaraş’ta kralların yiyeceği..
    27. Başkan Eroğlu: "Bizler esnaf..
    28. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir..
    29. Göksel Gümüşdağ'dan Özhan Canaydın..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize..
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde