'İmamoğlu terörist HDP başkanı Demirtaş’ı “alkışlıyorum” demişti...'

Pahalılık, aşırı yüksek enflasyon; arkasından büyükelçilerin beyanı ve muz olayı derken akabinde İstanbul’daki malum taksi problemi. Türkiye gündemi hızla değişirken, dahası Z kuşağı sorunsalı önümüzde dağ gibi dururken, pire berber iken, deve tellal iken…

Maalesef birileri görse de görmese de çok ciddi bir pahalılık var insanların hayallerine, hedeflerine ulaşması artık, çok daha zor. Bu da tüm insanlarda bıkkınlık, geleceğe dair umutsuzluk, gerginlik aşırı sinir, kavga ve dahası cinayetlere sebebiyet veriyor. Reisin dediğine katılmak pek mümkün değil çünkü her evde araba var demek, insanların refah düzeyinin gelişmişliğini ve üst düzey yaşam sürdüklerini göstermez. 20 yıl önce araba sahibi olmak bir lüks iken şimdi her evin bir aracının olması artık neredeyse bir zorunluluk ve hayatın bir normali. Herkesin elinde bir telefon olması lüks değil, artık bir zaruret. Bu lafıma katılmayanlar ise derhal kendi araçlarını satsınlar da zorunluluk muymuş değil miymiş, anlasınlar. Araç sahibi olmak değil, aracını yürütebilmek, borçsuz ve sıkıntısız bir hayat sürmek daha önemli. Ülkemizde kredi kartları ile yapılan harcamaların %70’ten fazlası sadece market ve gıda harcamasından ibaret iken ve dahası banka resmi verilerine göre 10 milyona yakın insan icra sınırında ve sadece asgari ödeme tutarını zar zor ödüyor iken, halka “yok yok siz iyisiniz”, demek pek uygun olmaz kanaatindeyim. Dahası Türkiye’de 34,5 milyon kişi aktif şekilde banka ve kredi kart borçlusu. Aktif icra dosyasının ise 23 milyona ulaştığı görülüyor. Yani vatandaş öyle bir eli yağda, bir eli balda yaşamıyor. Hele ki döviz kuru yükselişinin durdurulamaması, temel giderlerin dövize endeksli olarak sürekli artmasına sebebiyet veriyor. İşin ilginç yanı, Türkiye’de halkın dövizle satış yapması ve ilan vermesi dahi yasaklanmış iken (satış-ilan sitelerine döviz kuru ile ilan verilememektedir) devletin Çanakkale köprüsünün geçiş fiyatını 15 Euro olarak belirlemesi çok ilginç! O halde kaldırın lirayı, euro kullanalım ve vatandaş euro maaşı alalım kardeşim. Böyle ikircikli davranış olur mu, bahanesi ne olursa olsun, çalışmaların ülke çıkarları için lira kullanılması gerekli değil miydi? 5 büyük marketin anlaşmalı olarak sürekli fiyat yükselttikleri ve üretici, nakliyeci, toptancı, perakendeci ağı arasında halkın ezildiği ise zaten bilinen bir gerçek. Üstüne 5 büyük marketin anlaşmalı olarak fiyatları eşdeğer tutması ise rekabeti öldüren ve halkı ezen, perişan eden bir durum. Verilen para cezaları, adamların 1 günlük cirosuna eş değer. Bunun yanı sıra, ruhsat iptali gibi bir durum söz konusu olmalı ve para cezaları da çok ciddi artırılmalı. Arkasından bakın bakalım, bir daha halkın sırtına binmeye kalkacaklar mı?



Büyükelçilerin Kavala hakkındaki arsız beyanı ise onlara utanç olarak yeter. Kendilerine gelince yargı bağımsız oluyor ama bize gelince PKK-PYD teröristleri ve onları savunanlar, özgürlük savaşçısı oluyor, öyle mi? Hadi oradan sizi gidi arsız terbiyesizler. İstenmeyen adam (persona non grata) kozu bu dönemde çok iyi kullanıldı. Birçok ülkenin halen daha hazmedemediği durum ise Türkiye’nin güçlü ve istikrarlı bir ülke olarak geleceğe yürümesi. Bunun gerçekleşmemesi için maddi, psikolojik ve siyasi baskılar yapıyorlar. Ancak eninde sonunda bütün dünya Türkiye’nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu ve geleceğin en güçlülerinden olacağı gerçeğini kabullenecek. Amerika ise kendi içinde parçalanarak eninde sonunda gücünü kaybedecek.



Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan ise büyük abisinin elini ayağını öperek, ülkeden gitmeyin diye yalvaracak. Yunanistan milli marşında bile Türk halkına kin ve nefret kusarken, milli marşlarında “işte böyle uğuldasın isterdim ve dalgasında boğulsun her Türk tohumu” diye yazarlarken, bunlardan nasıl dost-komşu olur bize? Bu beş para etmez devlet, bizim her ne kadar dostluk çabalarımızı görmüş olsalar da ellerine geçen her fırsatta, İstanbul’u başkent olarak, kendi şehirleri olarak görmekten vazgeçmeyecekler (Fenerbahçe maçı sonrası Marikanis). Dostlarım, hayat bu hiç belli olmaz belki bir gün yeniden Atina’da Türk bayrağı sallanır, sabredin ve görün…



Muz olayı ise ciddi, üzücü ve provakatif bir olay. Suriyeli göçmenlerin Türkiye’yi kendi vatanları olarak görmediği, görmeyeceği başından beri belliydi. Türk halkı ile alay eden 7 zevzek Suriyeli sınır dışı edilse de, devletin Suriyeli kardeşlerimizin göç meselesi konusunda ciddi hata yaptığını düşünüyorum. Sınırdan gelenleri, eğitim kamplarında eğitmeden, adaptasyon sürecinden ve puanlamaya tabi tutmadan, Türk halkının yapısı ve karakteri de onlara öğretilmeden, doğrudan bütün Türkiye’ye ve büyükşehirlere salınan milyonlarca göçmen. Sonuçta bizim halkımız onlara soğuk kaldı, onlar ise kendi aralarında gruplaştı. Bir de 250 bin dolarlık ev alan göçmenler, bedavaya vatandaşlık alınca, bizim mülk sahipleri ve üç kağıtçı emlakçılara gün doğdu. 300 bin liralık evler, oldu 1 milyon ve sonra bu 300 bin liralık evler, tapuda 250 bin dolar gösterildi ve gelsin paralar, gelsin vatandaşlık. Ohh ne ala memleket.



İBB’nin ise taksi mücadelesine karşı çıkılmasına ise bir türlü anlam veremiyorum. Taksilerin ciddi bir mülk ve yatırım haline gelmesi ve İSTOÇ- Oto Center da birkaç esnafın tekelinde olması hiç adil değil. Rekabetin engellendiği ve rekabetin olmadığı bir pazarda tabii ki kötü niyetli taksiciler olur ve bunlar müşteri seçer, yolu uzatır, seni de gideceğin yere götürmez. Oysa plakanın mülk olmaktan çıkarılması, devir hakkının kaldırılması, ihtiyacı olanların taksicilik yapması hem hizmet kalitesini artırır hem de piyasadaki hurda taksilerin iyileşmesini sağlar. Adamlar trilyonluk plaka sahibi iken, arabaları eski püskü ve İstanbul’a hiç yakışmıyor. Biraz iyi araç alanlar ise gidip yeşile boyayıp, D segmenti araçları size lüks taksi diye yutturuyorlar. İBB’nin bu konuda İçişleri Bakanlığı ile koordine olması ve ciddi çalışarak yeni çözümler üretmesi gerek. Ancak öteki partilerin de yeni taksi tekliflerini sürekli reddetmekten vazgeçmeleri gerek. Siz halk için mi oradasınız, taksicileri mi koruyorsunuz diye sorarlar adama? Elbette taksiciler de korunsun ama halk da ezilip mağdur edilmesin. Sadece tek endişem, yeni taksi plakaları verilirken, terör örgütü ile yan yana gelmiş kişilerin bu yeni taksi plakalarını alma ihtimali. Malum, İmamoğlu terörist HDP başkanı Demirtaş’ı “alkışlıyorum” demişti ya. Dostum, “bu adamlar PKK-PYD uzantısı insanlar”, neyi alkışlıyorsun? diye sormaktan kendimi alamıyorum. Sonra da yeni taksi plakaları konusunda aklıma böyle bir tezgâh geliyor. İstanbul’da oy almanın diyeti olarak, yeni taksi plakaları birilerine peşkeş çekilebilir mi, diye. Onun için diyorum ya, yeni plakalar verilsin, hizmet edilsin ama İçişleri Bakanlığı ve İBB işin içinde olsun ki böyle bir durum söz konusu olmasın. Zaten, plakaların mülk ve yatırım aracı olmaktan çıkarılması, plaka alan kişi veya birinci derece yakını (soyadı aynı eş-oğul) başka birinin sürmesinin engellenmesi, taksi problemini kökünden çözecek ilk adım olacaktır. Sonrasında hem taksi fiyatları düşer hem taksici esnafı daha kibar (iyi olanları tenzih ederim) ve müşteri seçmez hale gelir. Zaten, kurallara uymayanların ve sürekli şikayet alanların da 3-5 ihlalden sonra ruhsatını iptal ederseniz, sorun çözülmüş olur.

Sevgilerle…