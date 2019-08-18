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Bodrum'da keyif sürüyordu! İmamoğlu tatili kesip İstanbul'a gelmedi

Meteorolojinin günler öncesinden uyarmasına rağmen İstanbul’da dün yaşanan sel felaketinde can ve mal kayıpları yaşandı. Selden zarar gören vatandaşlar İBB'nin önlem almadığını ve mazgalların temizlenmediği için su baskınları olduğunu belirtirken Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Bodrum'da keyif sürüyordu.

18 Ağustos 2019 Pazar 08:45
Bodrum'da keyif sürüyordu! İmamoğlu tatili kesip İstanbul'a gelmedi

İstanbul'da beklenen yağmur sele neden oldu. Meteorolojinin uyarmasına rağmen yağmura hazırlıksız yakalanılan şehirde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken Unkapanı'nda bir vatandaş boğularak can verdi.

Sağanak yağmurun hayatı adeta felç ettiği İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerin uyarılara rağmen önlem almaması ve vatandaşları uyarmaması tepki çekerken, geçtiğimiz günlerde tatil için izne çıkan Belediye BaşkanıEkrem İmamoğlu'nun, yeniden 6 günlük izne ayrıldığı öğrenildi. Selin vurmasına rağmen bir açıklama yapmayan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren twitter kullanıcıları "İmamoğlu Nerede" tartışması başlattı.

Nevşehir'den Bodrum'a gitti

Dün Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen, 60'ıncı ulusal 30'uncu uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma törenlerine katılan Ekrem İmamoğlu'nun akşam saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesine gittiği ortaya çıktı. Elif Oğuz isimli twitter kullanıcısı dün akşam saatlerinde Bodrum uçağında Ekrem İmamoğlu ile karşılaştıklarını yazdı ve kardeşi ile uçakta çekildikleri fotoğrafı paylaştı. Elif Oğuz daha sonra paylaşımını ve fotoğrafı sildi.

Elif Oğuz isimli twitter kullanıcısı, dün akşam bindikleri Bodrum uçağında Ekrem İmamoğlu ile kardeşinin fotoğrafını çekip paylaştı.

15 gün arayla ikinci izin

Öte yandan, 20 Temmuz'da 8 gün izin yapan ve seçimlerden hemen sonra tatile çıkması tartışma konusu olan Ekrem İmamoğlu'nun 15 gün sonra yeniden 6 günlük izne çıktığı ve başkanlık vekaletini İBB Meclis Üyesi Hüseyin Aksu'ya bıraktığı öğrenildi. İmamoğlu'nun 16-21 Ağustos tarihleri arasında izne ayrıldığına dair resmi evrak da sosyal medyada paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 08:45
  1. Nevşehir
  2. Muğla
  3. İstanbul
  4. Meteoroloji
  5. Ekrem İmamoğlu

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