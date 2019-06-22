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İmamoğlu, Sultanbeyli ve Üsküdar'da vatandaşlara seslendi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: - "Buradan herkesin vicdanına, hak, hukuk ve adalet anlayışına kendimi emanet ediyorum. 23 Haziran'da güzel bir gün geçireceğiz" - "Kimsenin hakkını da yemeyeceğiz, kendi hakkımızı da yedirmeyeceğiz"

22 Haziran 2019 Cumartesi 17:52
İmamoğlu, Sultanbeyli ve Üsküdar'da vatandaşlara seslendi

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Buradan herkesin vicdanına, hak, hukuk ve adalet anlayışına kendimi emanet ediyorum. 23 Haziran'da güzel bir gün geçireceğiz." dedi.

İmamoğlu, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlediği mitingde, İstanbul'a hizmet için koştuğunu, hiçbir zaman oy için milletin önüne gitmediğini söyledi.

İstanbul'un insanına her sokakta aynı samimiyetle kalbini açtığını, bugün nasılsa yarın da özünün ve sözünün aynı olacağını dile getiren İmamoğlu, hiç kimseye kötü bir dil kullanmadığını, rakibinin şahsiyeti üzerinden siyaset yapmadığını ifade etti.

İmamoğlu, toplumda kavganın ve ayrımcılığın değil, sevgi ve saygının kazanması için çıktıkları yolda insana saygı gösteren bir anlayışla hareket ettiklerini, hiçbir zaman ayrıştırmadıklarını belirtti.

Yarın oy kullanılacağını hatırlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Birisi seçildi, görevden aldılar, başka birisini atadılar. Ne oldu? Şimdi de bu milletin, cumhuriyetin evladı İmamoğlu geliyor. Buradan herkesin vicdanına, hak, hukuk ve adalet anlayışına kendimi emanet ediyorum. 23 Haziran’da güzel bir gün geçireceğiz. Milyonlarca insanın huzur ve güvenliğiyle beraber çok güzel bir gün olacak. Yastığa başını koyup adalet duygusuyla karar vermelerini istiyorum. Bütün yetkilileri devlet adamlığına davet ediyorum. Seçimin huzurunu, hakkını, adaletini hazırlamaya çağırıyorum. Tedbirlerinizi alın, milleti sıkıntıya sokmayın."

Ekrem İmamoğlu, vatandaşlardan seçim günü kimseyle münakaşa ve tartışmaya girmeden demokrasi bayramına gidiyormuş gibi oy kullanmalarını isteyerek, sandık görevlileriyle birlikte oylara sahip çıkacaklarını kaydetti.

- "Pazartesi günü hayat değişecek"

Daha sonra Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, demokrasi mücadelesi vererek bugünlere geldiklerini anlattı.

İnsanların her türlü ihtiyacını bildiğini dile getiren İmamoğlu, "Bu şehrin geleceği çocukları için çalışacağım. Şehrin enerjisi, heyecanı gençleri için çalışacağım. Şehrin vicdanı kadınları için çalışacağım. Bu şehrin insanları için çalışacağım. En öncelikli konu her yönüyle adalet olacak. İstanbul'un bütün sorunlarının çözümünü biliyoruz. Her partiye oy veren vatandaşlar bana oy verecek. Hiç endişeniz olmasın. Kaybettiğimiz 3 ayı çalışarak kazanacağız. Pazartesi günü hayat değişecek." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, yarın milyonlarca İstanbullunun sandığa gideceğini belirterek, "Provokasyonlara hazırlıklı olun, gülün geçin. Bizimle beraber bu süreci takip edin. Bu kardeşiniz yarın yine hak yedirmeyecek. Sizlerin enerjisiyle kimsenin hakkını da yemeyeceğiz, kendi hakkımızı da yedirmeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

İmamoğlu, konuşmasının ardından, seçim otobüsünün yanına demirleyen tekneye binerek, vatandaşları selamladı.


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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 17:52
  1. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
  2. miting
  3. Sultanbeyli
  4. Üsküdar

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