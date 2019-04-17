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Seçim 2019 Sayfası

İmamoğlu: "Şu an itibariyle kutsal bir göreve başladığımız farkındayım”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, görevi Mevlüt Uysal’dan devraldı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 20:22
İmamoğlu: "Şu an itibariyle kutsal bir göreve başladığımız farkındayım”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, görevi Mevlüt Uysal’dan devraldı. İmamoğlu, “Biz 16 milyon adına bu görevi devraldık, 16 milyon insanın temsilcisiyiz, emanetçisiyiz. Şu an itibariyle kutsal bir göreve başladığımız farkındayım” dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayında bulunan İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra eşi Dilek İmamoğlu ve CHP yöneticileriyle Saraçhane’deki İBB binasında geldi. Burada toplanan kalabalığın arasından güçlükle büyükşehir belediyesine giren İmamoğlu görevi makama çıkarak Mevlüt Uysal’dan görevi devraldı. Devir teslim töreni sırasında İmamoğlu ve Uysal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



“Halkın emanetçisiyiz ve bu emaneti Ekrem Bey’e emanet ediyoruz”


Görevi devreden Mevlüt Uysal, “İstanbul il seçim kurulu mazbatayı Ekrem Bey’e verdi. Bizde emaneti Ekrem Bey’e devrediyoruz. Süreci hep beraber takip ediyoruz. Nihayetinde halkın emanetçiyiz. Bu emaneti, Ekrem Bey’e emanet ediyoruz hayırlı olsun diyoruz” diyerek mührü teslim etti.



“Bu makam 16 milyon insanın emanetidir”


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ise, “Kesinlikle ifade ettikleri gibi 16 milyon insanın bir emanetidir bu makam. Bu emanet bizler için çok kutsaldır, biz görev süremiz boyunca bu emanete hizmet etmekten elbette onur duyacağız. Geçmişten bu güne bu şehre kimin emeği geçmişse bu şehre hizmet etmişse, onlara yürekten minnet duygularımı şükran duygularımı belirtmek istiyorum. Bu makam bizden sonrada başkalarına nasip olacaktır. Biz yine bu makamı layıkıyla devrederken, aynı centilmenlikte devrederek onlara da yolunuz açık olsun demeyi inşallah bize nasip eder. Bu kavramlarla sayın başkana teşekkür ediyorum. İnşallah İstanbul’umuza ve Türkiye’mize hayırlı uğurlu olsun diyoruz” diye konuştu.



“Şu an itibariyle kutsal bir göreve başladığımız farkındayım”


Görevi devraldıktan sonra basın mensubunun sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, “Bugün hızlıca görevimize başlamak ve büyükşehir belediyesi bünyesindeki bir çok konuya hakim olmak ve çalışanlarla buluşmak istiyoruz. Bu süreci haber vermeden planlayalım istedik ama burası İstanbul büyük bir coşkusu var. Biz 16 milyon adına bu görevi devraldık, 16 milyon insanın temsilcisiyiz, emanetçisiyiz. İnşallah çok güzel hizmetler yapacağız. her anımızı o vatandaşlarımızla paylaşacağız. İnşallah tüm hemşerilerimizin katkılarıyla şehrin bir çok sorununu çözeceğiz.Hayırlı uğurlu olsun şu an itibariyle kutsal bir göreve başladığımız farkındayım. Bu şehrin derinliğinin, tarihi yükünü, maneviyatını hisseden birisiyim. Bütün sorumluluk duygularımla, bu şehrin insanlarıyla hazineleriyle bu şehrin geleceğine büyük hizmetler yapacağımızı hissediyorum. Kimsenin gözü arkada kalmasın” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 20:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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