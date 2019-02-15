0553 313 94 23

İmamoğlu: “Siyasi ağalara hesap vermem diyen birisi olmak istiyorum”

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçimi vatandaşların referansıyla kazanmak istediğini belirterek, "Sırtını size dayayan, sizinle yarın bu şehri beraber kol kola yönetmek isteyen bir kardeşinizim.

15 Şubat 2019 Cuma 22:00
İmamoğlu: “Siyasi ağalara hesap vermem diyen birisi olmak istiyorum”

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçimi vatandaşların referansıyla kazanmak istediğini belirterek, "Sırtını size dayayan, sizinle yarın bu şehri beraber kol kola yönetmek isteyen bir kardeşinizim. Tabii ki devletin kurumlarına hesap veririm ama siyasi ağalara hesap vermem diyen birisi olmak istiyorum" dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, gün boyu Beylikdüzü’nde sürdürdüğü 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını akşam da Avcılar’da devam ettirdi. Bu kapsamda İstanbul Yerel Kalkınma Platformu üyeleriyle bir araya gelen İmamoğlu, yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşları selamlayarak sohbet eden İmamoğlu, seçime yönelik destek istedi. Başka bir programa geçmek için ayrılmak isteyen İmamoğlu, platform üyelerini kırmayarak halayda yer aldı. Toplantıya katılan üyeler sözleri Ekrem İmamoğlu’na uyarlanan ‘Lo Berde’ türküsü eşliğinde halay çekti.



“Kentin en büyük sorunu bence kent yoksulluğu”


İstanbul Yerel Kalkınma Platformu üyelerine seslenen Ekrem İmamoğlu, “16 milyonluk bir kentte yaşıyoruz. Kentin en büyük sorunu bence şu anda kent yoksulluğu. Yani kentin oluşturduğu büyük bir yoksulluk. Bu yoksulluğu da inanın herkes görüyordur ama ben İstanbul’un son dönemde bütün arka sokaklarını, mahallelerini görmeye çalışan bir dostunuz, arkadaşınız olarak öyle derinlemesine görüyor, içi öyle yanan biriyim ki inanamazsınız. Bir şehir adil yönetilmez, herkese eşit bakılmazsa ancak bu kadar kötü duruma gelebilir” dedi.



“Siyasi ağalara hesap vermem diyen birisi olmak istiyorum”


Kitle iletişim araçlarından ziyade vatandaşlara “Beni çevrenize siz anlatın” diyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Sizin diliniz en kıyak televizyondan daha kıyak, sizin anlatımınız en kıyak gazeteciden daha kıyak, bu kadar net. Dolayısıyla ben sizin referansınızla seçilmek istiyorum. Sırtını size dayayan, sizinle yarın kol kola bu şehri yönetirken, 16 milyona hesap veririm. Tabi ki devletin kurumlarına hesap veririm ama siyasi ağalara hesap vermem diyen birisi olmak istiyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 22:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü DEAŞ Irak'ta 8 sivili kaçırdı
    1. Terör örgütü DEAŞ Irak'ta 8 sivili..
    2. Erdoğan: "(Macron'un 24 Nisan..
    3. Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4..
    4. Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu ve..
    5. Metris Cezaevinde yangın paniği
    6. "NATO, INF Anlaşması'nın..
    7. Kiev’de Türk öğrencilerin ağırlıklı..
    8. İmamoğlu: “Siyasi ağalara hesap vermem..
    9. "Bu milletin feraseti ve dirayetiyle..
    10. "Her ayın 15'inde 251 hatim programı"
    11. Bakan Dönmez’den hayvan üreticilerine..
    12. Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Bu işi..
    13. Başkentte "Komşumuz İran" konferansı
    14. Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti)..
    15. Erdoğan: "(FETÖ'cülerin iadesi) Biz..
    16. Bir 'sokak köpeği terörü' daha! Canını..
    17. Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) CIA, daha..
    18. Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçına..
    19. Erdoğan: "(FETÖ elebaşının iadesi)..
    20. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    21. Mardin'de 25 kilogram patlayıcı ele..
    22. Erdoğan: "(Suriye'den çekilme) Trump..
    23. Adana'da köpek yavrusunun yakılarak..
    24. Erdoğan: "(Trump'ın beklenen..
    25. Spor Toto 1. Lig'de gözlemci değişikliği
    26. Esad rejimi Han Şeyhun’u bombaladı: 9..
    27. Erdoğan: "Türkiye'de artık, Suriye'de..
    28. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alman..
    29. Erdoğan: "(Soçi Zirvesi) İkinci..
    30. Başkan Erdoğan konuşuyor
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Karadut pekmezinin sağlığa çeşitli faydaları
    Karadut pekmezinin sağlığa çeşitli faydaları

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı
    Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak