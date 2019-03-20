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İmamoğlu, “Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve engelliler sizler bizim sorumluluğumuzsunuz”

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, şehit yakınları, gaziler ve engellilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:31
İmamoğlu, “Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve engelliler sizler bizim sorumluluğumuzsunuz”

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, şehit yakınları, gaziler ve engellilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi. İmamoğlu, “Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve engelliler sizler bizim sorumluluğumuzsunuz, sorumluluğumuzu yerine getirecek ve sizlere layık bir belediye başkanı olacağımızın sözünü veriyorum” dedi. Programda Şehit Uzman Çavuş Bayram Aksu’nun ailesiyle sohbet eden İmamoğlu, ‘Sizler her zaman bize emanetsiniz’ diyerek ailenin üzüntülerini paylaştı.



31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Kartal’da sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sabah kahvaltısında gaziler, şehit yakınları ve engellilerle bir araya geldi. Salonda masaları gezerek vatandaşları selamlayan İmamoğlu, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Kahvaltıda vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, ailelerin sorunlarını dinleyerek her zaman yanlarında olduklarını söyledi.


“Eğer bir şehirde engelliler hayata dahil olamıyorsa siz başarısızsınız demektir”



Program kapsamında konuşma yapan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Ben özellikle belediye başkanı olduğum zaman acaba biz “engellilerle ilgili ne yaptık” diye baktığımızda çok büyük eksiklik gördük. Bütün ekibimizi engelli konusunda yaklaşık 2 ay süren eğitim verdik. Fen işleri proje düşünüyorken, ilk önce aklına engelli bireyin ihtiyacını getirsin. İletişim sağlanacaksa onlar düşünülsün. Her arkadaşım bir konuyu bir süreci ele aldığıysa engelli için ne yapabilirim diye bakmaya başladı. Her aşamasında bu işi önemsedik. Örneğin, eşim kalktı seçildiğimizin 7-8. ayıydı, bir sandalyeye bindi ve tam gün omurilik felçlileriyle beraber şehri dolaştı. 3-4 defa kaza geçirdi, akşam eve geldiği zaman fırça yedim. Erişilmeyen tek kamu binası okulu, tek bir engelli için bazı okullara asansör yaptık. Bu açık ve net söyleyeyim, borçtur, borç ödüyorsunuz aslında. Siz hiçbir vatandaşın erişimini engelleyemezsiniz. Şimdi İstanbul’u da önemseyeceğiz. Eğer bir şehirde engelliler hayata dahil olamıyorsa, kesin ve kesin söylüyorum siz başarısızsınızdır” dedi.



“Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve de engelliler sizler bizim sorumluluğumuzsunuz”


Şehit aileleri, gaziler ve engellilere hassasiyet göstermeyen yöneticilerin başarısız olduğunu söyleyerek konuşmasına sürdüren İmamoğlu, “Bütün aileler bizim, eksikliklerini biliyoruz. Bu alan bizim çok özel bir alanımız olacak. Toplumda dezavantajlı grupları bırakmamak lazım. Dezavantajlı grubu oluşturanlar aslında bir zihniyet meselesi. O zihniyeti yok etmemiz lazım. Herkes bir gün engelli olabilir, herkesin başına bir şey gelebilir, herkes vatanı için mücadele etmek zorunda kalabilir ve herkes burada bulunan baş tacı insanların durumuna gelebilir. O bakımdan beni ilgilendirmiyor diyen ya da bu konuya hassasiyet göstermeyen hiçbir yönetici iyi bir yönetici değildir. Gazilerimiz, şehit ailelerimiz, bizim başımızın tacımızsınız. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve de engelliler sizler bizim sorumluluğumuzsunuz, sorumluluğumuzu yerine getirecek ve sizlere layık bir belediye başkanı olacağımızın sözünü veriyorum” diye konuştu.



İmamoğlu’ndan şehit ailesine, “Siz her zaman bize emanetsiniz”


Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2016 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Bayram Aksu’nun eşi Derya Aksu ile sohbet eden İmamoğlu, “Hepimizin başı sağ olsun her zaman bize emanetsiniz bilin, kardeşimiz bize emanet, siz bizim kardeşimiz, annemizsiniz. Her zaman sorumluyuz, ne konumda olursak olalım. İnşallah bu acıları yaşamayalım” dedi. Duygusal anların yaşandığı sohbet sırasında İmamoğlu, şehidin 2,5 yaşındaki oğlu Alparslan Aksu’yu da kucağına alarak yakından ilgilendi.



İşitme engelliler başkan adayına işaret diliyle ‘İmamoğlu’ demesini öğretti


Sabah kahvaltısı programının ardından İmamoğlu, masaları gezerek, şehit aileleri, gaziler ve engellilerle sohbet etti. İmamoğlu’nun engellilerle sohbeti dikkat çekerken, işitme engelliler işaret diliyle ‘İmamoğlu’ diyerek destek verdi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu’nun kendi soyadının işaret diliyle nasıl söylendiğini işitme engelli vatandaşlardan öğrenmeye çalışması renkli görüntüler oluşturdu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:31
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