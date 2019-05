İmamoğlu, seçim kampanyası yol haritasını açıkladı

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Emaneti haksızca elimizden aldılar ama şimdi buradan ilan ediyorum. Herkes duysun, herkes dinlesin. Biz 16 milyon İstanbullu, 23 Haziran'da o emaneti geri almaya geliyoruz." dedi.

İmamoğlu, 23 Haziran seçim kampanyası yol haritasını koordinasyon toplantısıyla açıkladı. Kampanya, "Her şey çok güzel olacak" sloganı üzerine konumlandırıldı.

İktidarın 31 Mart seçimlerine normal bir yerel seçimin ötesinde anlamlar yüklemeye çalıştığını dile getiren İmamoğlu, "Vatandaşımız, 31 Mart'ta, 'Beka meselesi yerel seçimin konusu olamaz. Ben, bana en iyi hizmeti vereceğine inandığım kişiyi seçerim.' dedi. Bu oyunu boşa çıkardı ve iktidara çok net bir mesaj verdi Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Bolu'da, Kırşehir'de, Bilecik'te, Artvin'de, Ardahan'da, Ankara'da, İzmir'de ve tabii İstanbul'da…" dedi.

"Ama iktidar, İstanbul'da vatandaşın kıymetli mesajını almamak için direniyor." diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Her şeye rağmen bu ülkede hukuka, demokrasiye, seçimlere olan inanç asla yitirilmesin istiyoruz. Kimse, demokrasiden ve sandıktan umudunu kesmesin, başka yollara tevessül etmesin istiyoruz. 23 Haziran'da demokrasi ahlakını, sandık namusunu korumak için demokrasiden ve sandıktan başka bir çare olmadığı tüm Türkiye'ye gösterilecek. 23 Haziran günü bayram yerine gider gibi neşe içerisinde sandıklara gideceğiz, İstanbul'un ve Türkiye'nin demokrasiyle yeniden buluşmasını sağlayacağız. O sandık bir vicdan, haysiyet, adalet sandığı olacak. O sandıktan oy pusulası çıkmayacak, hesap pusulası çıkacak. 23 Haziran'da haksızlığın, adaletsizliğin, kul hakkı yemenin hesabı sorulacak."

- "İstanbul’un ekonomik ve çevresel tüm kaynakları talan ediliyor"

Ekrem İmamoğlu, önceki kampanyada olduğu gibi İstanbulluları dinlediklerini ve onların çizdiği yolda ilerlediklerini anlatan İmamoğlu, "YSK'nın kararıyla herkes net olarak gördü. İstanbul'da israf düzeninden yararlananlar hak, hukuk, adalet, vicdan tanımıyor. Bu düzen sadece bir avuç insan için var. Sadece o küçük mutlu azınlığın çıkarına tüm İstanbul Belediyesini kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul’un ekonomik ve çevresel tüm kaynakları talan ediliyor. Bu bozuk düzen gün geliyor ananızın ak sütü gibi helal olan mazbatanızı elinizden alıyor. Gün geliyor, o bir avuç insanın rant hırsıyla şehrin kaynaklarını, yeşil alanlarını talan ederek karşımıza çıkıyor. Gün geliyor ihale yolsuzlukları olarak karşımıza çıkıyor. Bu israf düzeni öyle bir yayılmış ki her alanda çıkıyor karşımıza. İstanbul'un israf düzeni, bütün kaynakları bir küçücük azınlığa paylaştırmaya dayanıyor. Bu israf düzeninin faturasını her gün namusuyla, ahlakıyla çalışan, ailesini ve çoğunu geçindirmek için çırpınan, vergisini zamanında ödeyen 16 milyon İstanbullu ödüyor. Sayıştay'ın raporlarına göre 2014-2019 arası belediyenin borcu tam 4,5 kat arttı. 6 milyar liradan 27,5 milyara çıktı. Yıllık faiz yükü 8 kat arttı. 149 milyon liradan 1 milyar 155 milyona çıktı. Bütçe açığı 5 yılda 20 kat arttı. 216 milyondan 4 milyara fırlamış. Büyükşehirin web sitesi için 3 yılda 80 milyon lira harcandı. Bu rakama Türkiye'deki bütün belediyelerin web sitesini yaparsınız. İstanbul belediyesi tek bir müdürlük vasıtasıyla hayata geçmemiş fikirlere, projelere 226 milyon lira vermiş."

İsraf düzeninin değişeceğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İstanbulluların yararına çalışacağını belirten İmamoğlu, "Getireceğimiz yeni nesil belediyecilik düzeninde, hiç kimse İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarını haksız kazanç uğruna kullanamayacak. Herkes İstanbul'un gerçek sahibinin vatandaş olduğunu, İstanbullu aileler olduğunu anlayacak." diye konuştu.

İmamoğlu, görevde olduğu 18 günde belediyenin kaynaklarını vatandaşa doğru yönlendirmeye başladıklarını dile getirerek, şunları anlattı:

"Seçim öncesinde vadettiğimiz su indiriminin belediye meclisinden geçmesini sağladık. Bu sayede İstanbullu her aile yılda 540 lira tasarruf edecek. Öğrencilerin aylık ulaşım ücretinin 85 liradan 40 liraya inmesini sağladık. Böylece iki çocuklu her ailemiz, yılda bin 80 lira tasarruf edecek. 19 Mayıs'ta, milli bayramlarda da ücretsiz ulaşım sağladık. Sadece 18 günde bunları başardık, 5 yılda neler yaparız. 'Kıskanma, çalış senin de olur.' diye güzel bir söz var. Bir de kopya çekiyorlar. Dün akşam rakibimiz anlatıyor, '85 liradan 40 liraya indirdik, bu size yük olmayacak.' otobüsçülere konuşuyor. Baktım Şubat ayında benim otobüsçülere yaptığım konuşmaların birebir aynısı. Uyanık öğretmenler buna puan vermez hemen anlar. Benim sınıf arkadaşım benden kopya çekmişti. Ben 10 aldım. Öğretmene gitti, 'Bana niye 5 verdiniz?', 'Kağıdın kötü.' dedi. 'Ekrem'in aynısını yaptım.' dedi."

İstanbul’un yeni yol haritasında önceliğin "kent yoksulluğuyla mücadele" olacağının altını çizen İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Yapacağımız tasarruflarla İstanbullunun önemli ihtiyaçlarını rahat rahat karşılayacağız. Gelir ve gider bütçemizi akılcı ve etkili politikalarla yönetecek, yılda 5 milyarlık yeni kaynağı İstanbul Büyükşehir Belediyesine kazandıracağız. İhtiyacı olan ailelerimize yılda 6 bin ila 13 bin lira arası yardımda bulunacağız. Hiç geliri olmayan ya da açlık sınırında yaşamaya mahkum edilen her aile halk-ekmek ve halk-süt satış noktalarından ücretsiz ekmek, süt alabilecek. Damacana su ücretsiz dağıtılacak. Tüm bunlar belediyesi bütçesinin yalnızca yüzde 1,9'una tekabül ediyor."

"Hiçbir yönetici tek bir vatandaşa bile parmağını gösterip haddini bildiremez, vatandaş yöneticiye had bildirir. Yani biz yöneticiler haddimizi bileceğiz." diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul'un israf düzeni değişecek. İstanbul’daki bu israf düzenin 16 milyon İstanbullu'ya tane tane en basit dille anlatacağız. Kimsenin bizi doğru yoldan, iyilikten, güzellikten ayırmasına fırsat tanımayacağız. Her türlü iftiraya, her türlü kışkırtmaya karşı soğuk kanlı, itidalli olacağız. Kavgayı bitiren olacağız. Toplumu ayrıştıran, kızıştıran değil, birleştirip bütünleştiren, sakinleştirip yatıştıran olacağız. Halkın bağrından doğal olarak çıkmış, dalga dalga Türkiye'ye yayılmış olan kampanyamızın sloganını söyleyeceğiz: Her şey çok güzel olacak. Vatandaştan başka kimseden talimat almadan, yalnızca vatandaşın taleplerine uygun hareket edeceğiz. İstanbul'un milyonlarca ailesi, bu şehri bana emanet etti. Emaneti haksızca elimizden aldılar ama şimdi buradan ilan ediyorum. Herkes duysun, herkes dinlesin. Biz 16 milyon İstanbullu, 23 Haziran’da o emaneti geri almaya geliyoruz. 23 Haziran’da israf düzeni gidecek, İstanbul'da hak yerini bulacak. Her şey çok güzel olacak."

Toplantıya, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, milletvekilleri, aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu belediye başkanları katıldı.

'"Her şey çok güzel olacak" sloganının esin kaynağı 13 yaşındaki Berkay Gezgin ve İmamoğlu'nun seçim otobüsünü kilometrelerce takip etmesiyle sosyal medyada ilgi gören 71 yaşındaki Müzeyyen Şahpaz da toplantıda yer aldı.