İmamoğlu, projelerini anlattı

İSTANBUL (AA) - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullunun gıdaya, ulaşıma, eğitime ve suya harcadığı parayı azaltacağız. Bunlara ek olarak +1 diyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardım bütçesini 3 katına çıkaracağız ve bu kaynağı vatandaşa sunacağız." dedi.



Ekrem İmamoğlu, Hilton İstanbul Bomonti Otel'de düzenlenen "İstanbul Çözümleri Tanıtım Toplantısı"nda, ekonomiden turizme, kültür sanattan ulaşıma değin projelerini ve hedeflerini anlattı.

İstanbul'un Türkiye'nin gelişmesinin ana gücü, ekonomi, inovasyon, kültür, sanat ve yaratıcılık alanlarındaki küresel iddiasının, dünyayla rekabetinin temeli olduğunu ifade eden İmamoğlu, şehrin kapasitesinin ve potansiyelinin heba edilmesinin, ülkenin global rekabette sınıf düşmesi anlamına geleceğini ve bu nedenle 31 Mart yerel seçiminin büyük önem taşıdığını vurguladı.

İstanbul'un sorunları olduğunu anlatan İmamoğlu, "İstanbul'un nereye gittiğini bilen var mı? Ormanları, su havzaları yok edilmiş. Deprem toplanma alanlarına rezidanslar dikilmiş. Daha deprem olmadan insanların evlerinin bir gece ansızın başlarına yıkıldığı, trafikte saatlerin, ömürlerin tüketildiği, insanların yüzünün gülmediği, kimi mahallelerinde kalpleri acıtacak bir yoksulluğun yaşandığı, en küçük bir yağmurda evlerin su bastığı, insanların sele kapılıp can verdiği, trafiğin saatlerce kilitlenip ömür törpüsüne dönüştüğü bu şehir... Bu insanlar bunu hakkediyor mu?" ifadelerini kullandı.

- "Gıdaya, ulaşıma, eğitime ve suya harcadığı parayı azaltacağız"

Kentteki hayat pahalılığıyla mücadelede "4 artı 1" formülünü uygulayacaklarını aktaran İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbullunun gıdaya, ulaşıma, eğitime ve suya harcadığı parayı azaltacağız. Bunlara ek olarak +1 diyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardım bütçesini 3 katına çıkaracağız ve bu kaynağı vatandaşa sunacağız. Kış ortasında gıda tanzim noktalarında vatandaşı saatlerce kuyrukta bekletmek, sınırlı kiloda alışverişe müsaade etmek bir çözümmüş gibi görünse de bu 2019 Türkiye’sinin utanç manzarasıdır. Taşıma suyla değirmen dönmez. Bu sürdürülebilir bir yöntem değildir. Sadece bir seçim manevrasıdır. Son 10 yılda Türkiye, 6 İstanbul büyüklüğünde tarım toprağını kaybetti.Bırakın mazotu, elektriği, gübreyi, domates tarladan sofraya gelene kadar oluşan fiyattan devlet yüzde 15 vergi alıyor. Siz şeker fabrikalarını daha dün satmışken, bugün tanzim satışlardan, kooperatiflerden bahsediyorsunuz. Sebze ve meyvedeki yüzde 65 enflasyondan siz sorumlusunuz ama çözüm yine bizde."

- Ulaşımda ve suda indirim

Üreticiyi, tüketiciyi, doğayı ve esnafı gözeterek çözümler bulacaklarını aktaran İmamoğlu, "halk süt", "kent lokantaları" gibi projelerle vatandaşlara ucuz ve güvenli gıdaya erişim sağlayacaklarını anlattı.

İmamoğlu, annelerin çocukları 4 yaşına gelene kadar ulaşımdan ücretsiz yararlanacaklarını, çocuklara 12 yaşına kadar toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını, öğrencilerin aylık 85 lira olan toplu ulaşım kartı ücretini 50 liraya düşüreceklerini, 25 yaşın altındaki tüm gençlerin toplu taşıtlardan yüzde 40 indirimli faydalanacağını söyledi.

İmamoğlu, yönetime gelmeleri halinde, toplu taşımada ilk aktarmaların ücretsiz olacağını, resmi ve dini bayramlarda da toplu taşımadan tüm halkın ücretsiz yararlanacağını belirtti.

Eğitim alanında yapmayı planladıkları çalışmalar konusunda bilgi veren İmamoğlu, 500 bin öğrencinin kırtasiye ve üniforma masraflarını karşılayacaklarını, yemekhanesi olmayan okullarda kumanya dağıtımı yapacaklarını ve mahalle evlerinde ücretsiz etüt merkezleri oluşturacaklarını söyledi.



İmamoğlu, hanelere suda yüzde 40 indirim yapacaklarını, 5 yılın sonunda altyapı çalışmaları tamamladığında, vatandaşların musluktan temiz su içebileceğini savundu.

- "Yönetici kadrolarında yüzde 40 cinsiyet kotası"

İmamoğlu, yapacakları projelerle İstanbul'daki işsizlik oranını tek haneye düşüreceklerini iddia etti. Üretim ekonomisini yeniden canlandıracaklarını ifade eden İmamoğlu, "Güncel saha araştırmaları ile TÜİK, İŞKUR, yeni açacağımız İstanbul İstatistik Ofisi, SGK, sanayi ve ticaret odaları, sendikalar ile iş gücünün güncel durumunu sürekli tespit edeceğiz. 200 bin kişiye kısa vadede iş bulacağız.” dedi.

"Eşitlik Eylem Planı"nı uygulamaya koyacaklarını, tüm yönetici kadrolarında yüzde 40 cinsiyet kotası uygulayacaklarını, kadına yönelik şiddette önleyici tedbir almak amacıyla 2 istasyon ve 2 daimi sığınak açacaklarını aktaran İmamoğlu, İstanbul'da kreşsiz mahalle bırakmayacaklarını söyledi.

Durumu yetersiz öğrencilere burs vereceklerini kaydeden İmamoğlu, gençlere, engelli ve kadınlara yönelik projelerini anlattı.

Şehir Tiyatrolarının sahne sayısını 22'ye çıkarmayı vadeden İmamoğlu, İstanbul'u bir "festivaller kenti" yapacaklarını söyledi.

- Ulaşım

İstanbul'u herkes için "yürünebilir" bir şehir haline getireceklerini aktaran İmamoğlu, "Yıllardır ihmal edilmiş, artan nüfusa göre son derece gerileyen toplu taşımayı hızla geliştireceğiz ve entegre hale getireceğiz. Burada ilk iş, metro yatırımları olacak. Halkın sorunlarını dikkate almayan, israfa yönelik projelere değil metroya öncelik vereceğiz" dedi. İmamoğlu, şöyle devam etti:

"630 kilometre metro hattı ile 10 yıl içinde İstanbul, entegre bir raylı sistemi altyapısına kavuşmuş olacak. 11 yeni füniküler hattıyla ise nüfusun yüzde 90'ı için yürüyerek bir metro durağına erişmek hayal olmaktan çıkacak. Yıllardır ihmal edilen deniz ulaşımını, Marmara Denizi’ne paralel, hızlı araçlar ile destekleyeceğiz. Atıl olan tüm iskelelerle birlikte yeni iskeleler açacak ve bunları raylı sistemle entegre hale getireceğiz. Megabüs, Karayolu Ulaşım Yönetim ve Planlaması, Otopark Çözümleri, Transfer Merkezleri gibi birçok projeyi bütüncül, bilimsel ve halkın ihtiyaçlarını öncelik tutarak hayata geçireceğiz. Yeşil alanlarla bütünleşik 500 kilometre uzunluğunda bisiklet yollarımız olacak. İstanbullular için hem yürüyerek hem de bisikletli bir şekilde bir yerden bir yere güvenli bir şekilde erişebilecekleri doğal parkurlar olacak."

Sadece 15 yeni Yaşam Vadisi ile kente 20 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandıracaklarını aktaran İmamoğlu, İstanbul’un kuzeyinde 70 kilometrelik yaşam koridoru oluşturacaklarını söyledi.

- Kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşüm sürecinin, ev sahiplerinin mağdur olmadığı, kiracıların da kazandığı bir sürece dönüşeceğini kaydeden İmamoğlu, ayrıca sosyal konut olgusunu geliştireceklerini belirterek, "İstanbul’un her iki yakasında, dar gelirlilerin konut edinebilmesi için Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde bulunan alanlarda hızlıca KİPTAŞ aracılığı ile 10 bin konut üreteceğiz. Bu konutlarla bir yandan ihtiyaç sahiplerine barınma imkanı sağlarken diğer yandan da kentin merkezi bölgelerinde kira fiyatlarının dengelenmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, İstanbul Metropolitan Bölge Planlama Ofisi kuracaklarını, oluşturacakları "Kent Anayasası"na bağlı kalacaklarını, temiz enerji projelerini hayata geçireceklerini anlatarak, "Eğer, onlarca milyon insanın yaşadığı bu kentlerde insanlar yeşil alanlarda, temiz sokaklarda, standardı yüksek konutlarda mutlu ve özgür şekilde yaşayabiliyorlarsa İstanbul'da neden olmasın? Neden kadınından çocuğuna İstanbullu kendini mutlu, özgür ve güvende hissetmesin? İstanbul Belediyesi neden kalkınmanın, refahın, inovasyonun ve yaratıcılığın motor gücü olmasın? Sizlere söz veriyorum. Benim yönetimimde tüm bunlar olacak! Tüm bunları birlikte yapacağız, birlikte başaracağız." dedi.

İmamoğlu, sözlerini, herkesin sandık başına gitmesini isteyerek tamamladı.