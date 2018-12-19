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Ekrem İmamoğlu partisinden mi utanıyor? Herkese mesaj attı ama...

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde cep telefonlarına "Günaydın" mesajı attı. CHP isminin geçirilmediği mesajın sonunda yer alan "Ekrem İmamoğlu kimdir" kısmı ise dikkat çekti.

19 Aralık 2018 Çarşamba 10:27
Ekrem İmamoğlu partisinden mi utanıyor? Herkese mesaj attı ama...

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak mevcut Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi.

CHP’liler tepkili

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce yerine daha az bilinen bir ismi aday göstermesi ise partililerin tepkisine neden oldu.

İmamoğlu’nu sms ile tanıtma çabası

Dün akşam saatlerinde adı İstanbul için kesinleşen Ekrem İmamoğlu, 20 milyonluk mega kentte bilinirliği düşük bir isim.

Bunun farkına varan CHP ve İmamoğlu ekibi de hemen çalışmalara başlamış olacak ki İstanbullulara bu sabah attığı mesajda, "Günaydın İstanbul" ifadesinin sonunda "Ekrem İmamoğlu kimdir" haberine ait linkin yer aldığı görüldü. Mesajda CHP isminin geçirilmemesi ise "Partisinin isminden mi utanıyor?" sorusunun sorulmasına neden oldu.

İşte o mesaj;

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:27
  1. İstanbul
  2. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. aday

YORUM YAZ

  • mlymmlym2 sa önce
    Evet Mesaj Bana da Geldi. Cep Numaramı BelediyedeBeyanname Verirken İstediler Gel Görelim kichp'nin Bütün Aday Adaylarından Mesaj Geliyor Cep Numaraları Resmi İşlerde Değilde Siyasi Amaçlı Kullanıyorlar.

Günün Özeti

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