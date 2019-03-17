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"İmamoğlu, paçayı çoktan kaptırmış"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "PKK'ya patlayıcı taşıyanlar, PKK'nın propagandasını yapanlar, Apo için açlık grevi yapmak için çaba sarf edenler, sağdan soldan esnaftan haraç toplayanlar... Bunları getirmiş belediye meclis üyesi, il genel meclisi üyesi yapmışlar. Şimdi İmamoğlu çıkacak diyecek ki 'Benim onlarla ilgim yok.' İmamoğlu paçayı çoktan kaptırmışsın"- "Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan İmamoğlu çıksın desin ki 'Terörist cenazesine giden, aynı zamanda teröristlerin tedavisini yaptırmak için çaba sarf eden bu adamla aynı çatı altında olmaktan iğreniyorum, tiksiniyorum.' Hadi desin. Diyebilir mi? 'PKK'dan gelecek oyun Allah cezasını versin. Bekleyenin de Allah cezasını versin.' diyebilir mi? Diyemezler. Sözleşmeyi imzalamışlar"

17 Mart 2019 Pazar 19:14
"İmamoğlu, paçayı çoktan kaptırmış"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP ve HDP'nin seçimlerde ittifak halinde olduğunu ifade ederek, "PKK'ya patlayıcı taşıyanlar, PKK'nın propagandasını yapanlar, Apo için açlık grevi yapmak için çaba sarf edenler, sağdan soldan esnaftan haraç toplayanlar... Bunları getirmiş belediye meclis üyesi, il genel meclisi üyesi yapmışlar. Şimdi İmamoğlu çıkacak diyecek ki 'Benim onlarla ilgim yok.' İmamoğlu paçayı çoktan kaptırmışsın." dedi.

Balat'ta vatandaşlara bir araya gelen Soylu, konuşmasında, millet için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Milletin doğru istikamette gitmesi ve huzur içinde olması için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Soylu, "Bu ülkeyi karıştırmaya çalışanlara müsaade etmiyoruz. Ne olursa olsun. Yapımız neyse de söylüyoruz. Bu ülkede her 10 yılda bir darbe oldu. En son da Amerika'nın uşağı olan Pensilvanya'daki şarlatan yapmaya çalıştı. Bunu hepimizi yaşadık. Düşmediler bu ülkenin yakasından. 7 Haziran'da HDP yüzde 13 oy aldı. Ama yetti mi? Dişlerine kan değmişti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çukur olaylarını başlattılar." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin birçok badireyi atlattığını anımsatarak, yakın coğrafyada meydana gelen olaylarla Türkiye'nin hareket edemez hale getirilmek istendiğini kaydetti.

Türkiye'nin dünyayla irtibatının kesilmesini amaçlayanların varlığına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Peki müsaade ettik mi? Buna Recep Tayyip Erdoğan müsaade etmedi. Bu kadar açık ve net. Irak ve İran'la aramızın en limoni olduğu anda bir araya geldik. O devleti orada kurdurmadık. Afrin'e girerken Amerika, 'Giremezsiniz, hesabını sorarız.' dedi. Çatır çatır girdik mi? PKK kaldı mı? Kökünü kazıdık. Hem bir evladınız hem de İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Türkiye tarihe bir not bıraktı. Recep Tayyip Erdoğan da tarihe bir not bıraktı. Dünyaya bir söz söyledi. 'Ey dünya bizim coğrafyamızda biz varken sizin oyun kurmanıza müsaade etmeyiz.' dedi. Gelecek nesillere büyük bir emanet bıraktık."

- "Bir Karadeniz evladı PKK'ya taşeron olmaz, celladı ve Azrail'i olur"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının devamında CHP'nin HDP'yle ittifak yaptığını ifade ederek, 299 HDP'linin CHP listelerinden belediye meclis üyesi adayı yapıldığını söyledi.

Söz konusu adayların kimlikleri hakkında bilgi veren Soylu, "Bunlar kimler? PKK'ya patlayıcı taşıyanlar, PKK'nın propagandasını yapanlar, Apo için açlık grevi yapmak için çaba sarf edenler, sağdan soldan esnaftan haraç toplayanlar... Bunları getirmiş belediye meclis üyesi, il genel meclisi üyesi yapmışlar. Şimdi İmamoğlu çıkacak diyecek ki 'Benim onlarla ilgim yok.' İmamoğlu paçayı çoktan kaptırmışsın. Ben de Karadeniz evladıyım. Bir Karadeniz evladı PKK'ya taşeron olmaz, celladı ve Azrail'i olur. Terörist cenazelerine gidenlerle aynı partide olmaz." ifadelerini kullandı.

Soylu, CHP milletvekili olup terörist cenazelerine gidip gözyaşı dökenler olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"İsmi neydi? CHP'nin milletvekili Sezgin Tanrıkulu. Terörist cenazelerini gidiyor. Yetmedi Diyarbakır'da baro başkanıyken en önemli işlerinden birisi teröristlerin hastanelerde veya başka yerlerde tedavi edilmeleri sağlamaktı. Yaptığı bir sürü iş var. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan İmamoğlu çıksın desin ki 'Terörist cenazesine giden, aynı zamanda teröristlerin tedavisini yaptırmak için çaba sarf eden bu adamla aynı çatı altında olmaktan iğreniyorum, tiksiniyorum.' Hadi desin. Diyebilir mi? 'PKK'dan gelecek oyun Allah cezasını versin. Bekleyenin de Allah cezasını versin' diyebilir mi? Diyemezler. Sözleşmeyi imzalamışlar."

Konuşmasında terör örgütleriyle mücadeleler hakkında da bilgiler veren Soylu, uyuşturucuyla mücadelede yapılanları anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 19:14
  1. CHP
  2. HDP
  3. seçim
  4. Süleyman Soylu

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