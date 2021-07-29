İmamoğlu mafyalığa soyundu! Bakanlık temsilcisinin üzerine yürüdü

Göreve geldiği günden bu yana işçi kıyımı ve zamlarla gündemden düşmeyen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşa verdiği sözü unutarak zam üstüne zam yapıyor.

Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' yalanını ortaya atan İmamoğlu idaresindeki İBB yönetiminin toplu taşımada elektronik bilete istediği zam oranı yüzde 24.12 yerine Bakanlığın önerdiği yüzde 15, oy birliğiyle kabul edildi.

Oylama sonucu UKOME Toplantısına bir süre ara verilirken Ekrem İmamoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 1'inci Bölge Müdürü Serdar Yücel arasında kısa süreli bir sözlü atışma oldu.

İmamoğlu, Yücel'in üzerine yürüdü

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun ve yandaşlarını arkasına alan İmamoğlu, mafya vari bir tutumla Yücel'in üzerine yürüdü. O anlarda kameralar kayıttaydı.