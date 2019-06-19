İmamoğlu-Küçükkaya gizli görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum

İsmail Küçükkaya'nın yönetiminde Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayında bir araya gelmişlerdi ancak daha sonra ortaya çıkan gizli görüşme ortalığı karıştırmıştı.

Buna göre; İsmail Küçükkaya ve CHP Adayı İmamoğlu bir otelde gizlice görüşmüşlerdi.

"Çok daha önemli bir şey göreceksiniz"

Konuyla ilgili ilk kez yorum yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programı öncesi moderatörle nerede, nasıl buluştular, bunu göreceksiniz" ifadesini kullandı.