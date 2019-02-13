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İmamoğlu, Küçükçekmece’yi karış karış gezdi

Seçim temaslarını Küçükçekmece’de CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sanayiden esnafa, hastaneden pazar alanlarına kadar ilçeyi karşı karış gezerek vatandaştan destek istedi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:48
İmamoğlu, Küçükçekmece’yi karış karış gezdi

Seçim temaslarını Küçükçekmece’de CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sanayiden esnafa, hastaneden pazar alanlarına kadar ilçeyi karşı karış gezerek vatandaştan destek istedi. Ziyaretler sırasında İmamoğlu’na yaklaşan bir kadın, “Gerçekten sizi seviyoruz, siz CHP’ye yakışmıyorsunuz. İyisiniz diye kullanıyorlar” dedi.


31 Mart Yerel Seçim Çalışmalarını Küçükçekmece’de sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sabahın erken saatlerinde başlayan turunda ilk olarak Kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle kahvaltı da bir araya geldi. Toplantı da katılımcılarla sohbet eden İmamoğlu, göreve gelmesi halinde yapacağı çalışmalardan bahsetti. Kahvaltının ardından yağmurlu havada Küçükçekmece Seçim Koordinasyon Merkezine yürüyerek geçen İmamoğlu, burada vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Seçim koordinasyon merkezini gezen İmamoğlu, çıkışta ise partili vatandaşlara seçim çalışmalarını hangi yöntemle yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.


“Seçimi güle oynaya kazanacağız”


Seçim koordinasyon merkezinde konuşan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ,”Hiç kimseyle ilişkinizde kavgacı bir üslubu ele almayacaksınız. Birilerinin istediği tek şey kavga olabilir, gerekirse oradan uzaklaşacaksınız. Ahlaklı bir seçim süreci yöneteceğiz, inatla, ısrarla. Bu seçimde her partinin oyuna talibiz. Gidip partimizin üzerinden de konuşmanın bir anlamı yok. Bu prensiplere uygun hareket edersek, seçimi zaten kazanıyoruz. Ama seçim güle oynaya kazanacağız” dedi.


İmamoğlu’ndan sanayi esnafına sürpriz ziyaret


Küçükçekmece’deki temaslarını sürdüren İmamoğlu, sonrasında ise Beşyol Sanayisine geçerek sanayici vatandaşlara sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Kimisi araba tamiriyle kimisi motor tamiriyle uğraşan sanayiciler İmamoğlu’nun sürpriz ziyareti karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gezi sırasında İmamoğlu ile sohbet etme fırsatı bulan vatandaşlar günlük hayatta yaşadıkları sorunları anlatarak yardım istedi. Bunun üzerine İmamoğlu, 1 Nisan itibariyle sorunların çözüme kavuşması için çalışmalar yapacaklarını söyledi.


İmamoğlu’ndan hasta ve hasta yakınlarına ziyaret


Sanayide ki gezi sonrasında turuna devam eden İmamoğlu, özel bir hastaneye girerek hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Burada bir kadının oğlunun 21 gündür yoğun bakımda olduğunu öğrenen İmamoğlu, yaşlı kadının yanına oturarak destek oldu. Sonrasında İmamoğlu, kadının oğlu hakkında hastane yetkililerinden bilgiler aldı.


İmamoğlu, Tevfik Pazar alanında pazarcıları ziyaret etti


Yağmurlu havaya rağmen ziyaretlerine devam eden İmamoğlu, Tevfikbey Mahallesindeki halk pazarına girerek vatandaş ve pazarcılarla bir araya geldi. Alandaki pazarcıları tek tek selamlamaya çalışan İmamoğlu, pazarda halkın ilgisi karşısında yürümekte güçlük çekti. İmamoğlu Pazar alanında yürümekte güçlük çekerken, vatandaşlarla yaşanan diyaloglar renkli görüntüler oluşturdu.


İmamoğlu’yla vatandaş arasında CHP diyalogu, “Gerçekten sizi seviyoruz, ama siz CHP’ye yakışmıyorsunuz”


Ziyaretler sırasında İmamoğlu’nu gören bir vatandaş yanına yaklaşarak, CHP’yle ilgili eleştirisini dele getirdi. İmamoğlu’na konuşan kadın, ‘Gerçekten biz sizi seviyoruz ama siz CHP’ye yakışmıyorsunuz, şehitlerden ezandan öte bir şey var mı? Twitter’dan kendimiz görüyoruz. Siz iyisiniz diye sizi kullanıyorlar, sizi kötülemiyorum’ demesi üzerine yanıt veren İmamoğlu ,’İnan ki dediklerin doğru değil, bir insan hakkında yargıda bulunuyorsun. Sizi bu hale düşürüyorlar, kurban olayım olmaz. Tanımadığın bir insan bir şey söyledi diyorsun ve o insan hakkında yargıda bulunuyorsun, şehitlere, bayrağına küfretti diyorsun. Şehide, ezana küfredene senden fazla ben karşı dururum’ diye cevap verdi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:48
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