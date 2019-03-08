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İmamoğlu: “Kadına dönük saygısız ortam varsa en önde mücadelesini ben vereceğim”

Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katılan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, kadınların toplumdaki önemine vurgu yaparak, “Yetkili olduğum her alanda eşitliği sağlamak için mücadele eden bir siyasi kimlik olacağım.

08 Mart 2019 Cuma 22:10
İmamoğlu: “Kadına dönük saygısız ortam varsa en önde mücadelesini ben vereceğim”

Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katılan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, kadınların toplumdaki önemine vurgu yaparak, “Yetkili olduğum her alanda eşitliği sağlamak için mücadele eden bir siyasi kimlik olacağım. Toplumun her noktasında kadına dönük bir saygısız ortam varsa gidip en önde mücadelesini eden bir belediye başkanı olmaya söz veriyorum” dedi.



CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Sancaktepe’de bir dizi temaslarda bulundu. Gün boyu ilçenin farklı noktalarında ziyaretlerini sürdüren İmamoğlu, akşam saatlerinde ise eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte, Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından Pendik’te düzenlenen Kadınlar Günü buluşmasına katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada İmamoğlu, kadınların sosyal ve çalışma hayatındaki önemine vurgu yaptı.



“Eşitliği sağlamak için mücadele eden bir siyasi kimlik olacağım”


Kadının çalışma hayatında fazla gerektiğini ve göreve gelmesi halinde bu konuda gerekli adımları atacağını ifade eden İmamoğlu, “Kendimi çok sorumlu hissediyorum. Bugüne kadar yetkili olduğum alanlarda çok mücadele ettiğimizi yol arkadaşlarım bilir. Yeterince başarılı olmadığımı da biliyorum. Kadının temsiliyeti açısından yetkili olmadığım ama motive ettiğim ortamlarda da yeterince başarılı olamadım. Ama bundan sonra yetkili olduğum her alanda kadının konumunu sorgulayan, neden burada kadın yok diyen, eşitliği sağlamak için mücadele eden bir siyasi kimlik olacağım. Yerim konumun ne olursa olsun. Zira bunu sadece kadınlar için yapmıyorum, toplum, insanlık ve Türkiye’nin geleceği için yapıyorum” şeklinde konuştu.



“Kadına dönük bir saygısız ortam varsa en önde mücadelesi eden belediye başkanı olacağım”


Kadınların karşılaştığı sorunlarla mücadelede en ön safta yer alacağını da dile getiren CHP’nin İBB Başkan adayıİmamoğlu, “5 yıl içinde özellikle kadına, çocuğa cinsiyet duyarlılığına sadık bir belediye yönetimi, kadının içinde varlığını en önde tutmaya çalışan bir belediye başkanı, toplumun her noktasında kadına dönük bir saygısız ortam varsa gidip en önde mücadelesini eden bir belediye başkanı olmayı da söz veriyorum. Gelin bu çağdaşlığı bu güzel şehre hep beraber yaşatalım. Gelin başaralım ki İstanbul ve Türkiye değişsin.” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 22:10
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