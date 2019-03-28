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İmamoğlu: “İstanbul’da ve Türkiye’de 1 Nisan’da çok güzel çiçekler açacak”

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik yapılan karalama konuşmalarını eleştirerek, “Baharda açacak bir çiçeği bu konuşmalar engeller mi? Çiçek açıyor kardeşim.

28 Mart 2019 Perşembe 15:55
İmamoğlu: “İstanbul’da ve Türkiye’de 1 Nisan’da çok güzel çiçekler açacak”

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik yapılan karalama konuşmalarını eleştirerek, “Baharda açacak bir çiçeği bu konuşmalar engeller mi? Çiçek açıyor kardeşim. İstanbul’da ve bütün Türkiye’de 1 Nisan’da çok güzel çiçekler açacak” dedi.


Yerel Seçime iki gün kala çalışmalarını Güngören’de sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde ilçeye gelerek seçim otobüsüyle vatandaşları selamladı. İlçe gezisi sırasında bazı noktalarda araçtan inerek vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, Köyiçi Yürüyüş Yolundaki halk buluşmasına katıldı. Burada vatandaşların sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, çözüm önerilerini anlatarak seçimde destek istedi.



“İstanbul’da ve Türkiye’de 1 Nisan’da çok güzel çiçekler açacak”


Güngören’deki halk buluşmasında vatandaşlara hitap eden Ekrem İmamoğlu, “Herkesi devlet adamlığı görevine davet ediyorum. Şimdi bakın Sayın Cumhurbaşkanı böyle konuşuyor, bakanı başka türlü tehdit ediyor, bizi de bunların içine katıyor. Neymiş efendim, meclis listelerinde birileri varmış, seçilirse gerekeni yaparız, niye seçilirlerse şimdi yapsana elini tutan mı var. Görüyorum ki çok heyecanlı bir arkadaş, ne diyeceğini bazen bilmiyor, üzülüyorum. O konuşma tarzından çocukları ürkütür diye üzülüyorum. Yoksa bizim hiç umurumuzda değil. Baharda açacak bir çiçeği bu konuşmalar engeller mi? Çiçek açıyor ya çiçek açıyor kardeşim. 1 Nisan’da çok güzel çiçekler açacak İstanbul’da ve bütün Türkiye’de” diye konuştu.



“Biz her tavrımızla ders vermeye geliyoruz”


31 Mart’ta seçimin kazanılması halinde kutlama yapılmasını istemediğini yineleyen İmamoğlu, “Biz her tavrımızla ders vermeye geldik. Milletçe bir olduğumuz iri olduğumuz diri olduğumuzu göstermek adına hiç kimseyi dışarıda bırakmamak adına o akşam efendim seçimi kazandın kornalar çalalım, dışarıya çıkalım bağıralım çağıralım istemiyoruz. Çünkü bir kişinin bile kalbi kırılırsa ben üzülürüm. Herkes kalpleri kıra kıra seçim kazanmak istiyor olabilir. Ben bu şehirde 16 milyon insanın kalplerini kazana kazana seçim kazanacağım” şeklinde konuştu.



“Oy vermeyenlerin de vallahi billahi kalbini de saygısını da kazandım”


Güngören’deki halk buluşmasının ardından Esenler Dörtyol Meydanı’na geçen İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, her kesimden oy istediğini yineleyerek, “Ben İstanbul’un tamamının oyuna talibim demiştim. Ben herkesin oyunu istedim. Allah şahit kul da şahit benim gözlerim görüyor. Bana ciddi bir kesim oy verecek biliyorum. Oy vermeyenlerin de vallahi billahi kalbini de saygısını da kazandım. Gözlerinden hissediyorum. Alışkanlıklarım var belki sana oy vermeyeceğim ama bir dahaki sefere sana oy verebilirim diyor. Dolayısıyla kimsenin kalbini kırmayacağız, hep güler yüzlü, samimi olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:55
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